Horoskop - 1. 7. 2026

ARibi - Odlične pogoje imate, da izpeljete projekte, kjer ste vi vodilna oseba oz. imate pooblastila, da lahko naredite korake naprej tudi v javnost ali v širše okolje.

BVodnar - Zdelo se vam bo, da začenjate življenje na novo in optimistični boste. Z vsemi boste delili svoja pozitivna čustva in ne boste opazili precej hladnih reakcij.

CKozorog - Nekateri načrti bodo padli v vodo, zato bo čas, da uredite zamujene stvari in zaključite stare projekte, ki vas ne veselijo več. Ne trudite se ugajati vsem.

DStrelec - Želeli si boste končno začeti na novo in se predati romantični viziji življenja, a bo potrebno urediti še pretekle zadeve, ki vam sicer ne bodo dale spati.

EŠkorpijon - Odlične priložnosti se ponujajo, da vzpostavite nove stike s čisto novimi ljudmi in okoljem, ki vam bo takoj naklonjeno in pomagalo pri daljših projektih.

FTehtnica - Čustveno priznanje vas bo naredilo krhko in občutljivo, kart bo podkrepilo partnerja ali simpatijo, da vas bo želel zaščititi. To vam bo danes močno godilo.

GDevica - Zdelo se vam bo, da lahko doma rečete prav vse, a boste kmalu videli, da je potrebno bolj jasno definirati, za kaj jih krivite oz. kaj želite, če hočete učinek.

HLev - Kreativni in precej čustveni boste ter povezani s svojimi otroki ali vnuki. A zdelo se vam bo, da morate vse narediti sami, zato se boste želeli pogovoriti o tem.

IRak - Občutljivost vam bo delala težave v stikih z javnostjo, zato se boste hitro in čimbolj želeli umakniti vsem dogodkom, obletnicam, pa tudi srečanjem z večjo družbo.

JDvojčka - Odlične priložnosti boste dobili, da se končno izrazite in dobite podporo za stvari, ki so vam pomembne. Ne pozabite vnesti svojih želja in domačih načrtov.

KBik - Nekaterih stvari se boste strastno lotili in dobili številne oboževalce. Sprostite se in nadaljujte v začrtani smeri, saj vam bo to zelo povečalo ugled in uspeh.

LOven - Spogledovanje v službi vam bo ušlo izpod rok in še preden se boste zavedli, boste v težavah, ki ste si jih sami skuhali. Ne igrajte se z ognjem in ostanite mirni.