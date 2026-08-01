Horoskop - 1. 8. 2026

ARibi - Jezili se boste na domače, ki vas bodo medli ter ustavljali pri konkretnih načrtih. Ker boste tudi sami nagnjeni k lenobi, vas bo precej lahko premamiti v užitek.

BVodnar - Optimistični boste zaradi uspehov v službi, kjer boste dobili odobravanje s strani žensk. Ne zapletajte se v globoke razprave s preveč samozavestnimi ljudmi.

CKozorog - Želeli boste spremeniti situacijo, a dokler si ne priznate, kaj zares želite, se ne bo nič spremenilo. Ne šopirite se po nepotrebnem, temveč premislite, čemu.

DStrelec - Aktivirali se boste v delu, kjer boste želeli dokazati svojo moč ter vpliv navzven. Uspelo vam bo, a boste pokurili veliko energije in boste hitro utrujeni.

EŠkorpijon - Ne razglabljajte o težavah z drugimi, tudi z domačimi ne. Rešitve boste našli skozi konkretno delo ter z ureditvijo vsega, kar vas povezuje z materialnostjo.

FTehtnica - Ljubezen vas bo pripravila do tega, da uredite papirje. Možnosti za skupno selitev se obetajo, a boste vseeno čakali na boljšo polovico, da se izjasni.

GDevica - Ljubezen vas bo vodila in ne boste delali kompromisov, ne glede na to, kako močno vas bo okolica želela prepričati. Kmalu boste dobili potrditev, da delate prav.

HLev - Dovolj boste imeli pritiska ljudi in sodb tam, kjer je to najmanj potrebno. Odločili se boste za popolni odmik od vseh tistih, ki so vam že dlje časa v napoto.

IRak - Imeli boste podporo za uresničitev želja, vendar se boste morali hitro obrniti in sodelovati na polno. Če boste samo čakali, pa bodo vse stvari žal padle v vodo.

JDvojčka - Začutite, kje je vredno vztrajati, da ne boste po nepotrebnem izgubljali energije. Imeli boste moč spreminjanja z ljubeznijo v smeri, ki je za vas najboljša.

KBik - Izberite, kaj vam je pomembneje: delo ali dobri odnosi ter ugled. Ne glede na to, za katero pot se boste odločili, bo odločitev prava za vas

LOven - Zadovoljni boste z reakcijami okolja. Optimistični boste in se dogovorili za nove projekte, čeprav niste vseh zaključili. Bodite previdni s časovnicami.