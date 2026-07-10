Horoskop - 10. 7. 2026

ARibi - Ponosni boste na svoje dosežke in se boste čisto preveč razgovorili v družbi o tem. Pozor, da ne izdate pomembnih informacij, ki jih lahko kdo zlorabi proti vam.

BVodnar - Imeli boste dobre načrte, ki pa se ne bodo izšli po vaše. Čustva vas bodo zapeljala v popolnoma drugo smer, da boste komaj sledili celotnemu hitremu dogajanju.

CKozorog - Želite si postaviti cilje na prvo mesto, a vam to še ne bo uspelo. Sprostite se in opazujte, kako se vse zgodi v pravo smer, če le sproti lepo komunicirate.

DStrelec - Odlične novice vam bodo popestrile dan in z dobro voljo se boste odpravili na pot. Hitro boste začutili, da se končno začenja tisto res pravo in toplo poletje.

EŠkorpijon - Ne upirajte se spremembam, pa čeprav ne boste takoj vedeli, kaj prinašajo. Naučili se boste korak za korakom sodelovati v vsem, kar bo postala prava avantura.

FTehtnica - Elegantno boste sledili svoji poti brez zapletanja v težave drugih, kar bo lep uspeh glede na preteklost. Strastna vizija vam bo znova krepila vztrajnost.

GDevica - Precej dela ste si nakopali v zadnjem trenutku, kar vas muči, saj veste, da nihče ne bo cenil truda. Temeljito razmislite, če ne bi raje prekinili dane obljube.

HLev - Jeza vam bo dala moč, da izpeljete stvari, za katere ste dolgo čakali, da se drugi strinjajo. Sedaj boste to naredili po svoje in se odprli čudovitim novostim.

IRak - Občutljivi boste na dogajanje pri denarju in s tem ustavljali potek v pozitivno smer. Česa se sploh tako močno bojite, da si resnično ne želite nobenih sprememb?

JDvojčka - Naključno srečanje vas bo razveselilo in obrnilo v čisto drugo smer. Veseli boste presenečenja, ki vas bo odprlo za avanture, ki ste jih že kar malo pogrešali.

KBik - Ljubezen se vas bo dotaknila bolj od pričakovanj. Toliko poklonov že dolgo niste dobili, kar vas bo raznežilo. Samski, ne upirajte se ji, vezani pa bodite previdni.

LOven - Začutili boste moč nad nasprotnim spolom, kar vam bo okrepilo samozavest, a sočasno boste ugotovili, kako hitro se lahko človek ulovi v lastno past. Pazite nase.