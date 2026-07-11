Horoskop - 11. 7. 2026

ARibi - Vehementno boste sledili dogajanju in pretiravali v komunikaciji, kar vam nihče ne bo zameril. A ne krivite drugih za zapravljen čas, saj se ne bo dobro izšlo.

BVodnar - Strogi boste pri stikih z novimi ljudmi, kar bo izzvalo začudenje, a ne boste odnehali. Želeli boste namreč prenehati s tem, da na koncu vi poslušate vse druge.

CKozorog - Če imate jasen cilj, potem boste hitro prišli do njega. Ne ozirajte se na druge, saj je vse odvisno od vas. Rezultati bodo dobri in ponosni boste na življenje.

DStrelec - Pogovorite se o vsem, kar vas muči, saj bo to pregnalo dvome in odprlo priložnosti. Veliko bo dogajanja in srečni boste, ko boste spoznali, da ste priljubljeni.

EŠkorpijon - Sprostite se in se pomirite s prijatelji, saj nima smisla biti jezen na pretekle nesporazume, v katerih ste imeli glavne niti. Tako pridobite največ prav vi.

FTehtnica - Samozavestni boste in z lahkoto se boste dogovorili za pomembne stvari. Malo prevelik ponos vas bo zapletel v pogovore, ki se ne bodo zlahka hitro končali.

GDevica - Imeli boste velik vpliv na druge, ki se ga ne boste zavedali, zato boste pretiravali. Šele reakcije okolice vam bodo pokazale, kolikšna je v resnici vaša moč.

HLev - Strast se bo počasi, a vztrajno krepila v vas in ne glede na to, da ji ne boste dajali velike pozornosti, se boste pogosto zavedli družbe, ki okrepi to energijo.

IRak - Aktivni boste in ponosni na napredek. Če ne želite, da vam drugi vzamejo kos pogače, je boljše, da o stvareh sploh ne razlagate naokoli, dokler ni vse stabilno.

JDvojčka - Klepetavi boste in preko pogovorov z lahkoto našli rešitve za težave. To vam bo potrditev, da je vaš način pravi. Vse boste reševali samo z izbranimi besedami.

KBik - Odličen sloves si boste pridobili. Imeli boste srečo in se ob pravem času znašli na pravem mestu. To pa vam bo dalo moči, da se boste stvari lotili povsem na novo.

LOven - Strast in iskrice v očeh simpatije vam ne bodo dale mirno spati. Bali se boste intenzivnih čustev in zdelo se vam bo, da ste začarani. Močna ljubezen bo imela moč.