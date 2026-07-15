Horoskop - 15. 7. 2026

ARibi - Priložnosti za veselje in srečo bo dovolj. Samski lahko, da boste začeli strastno vezo s polno čutenja. Vezani si boste vzeli čas za partnerja in razumevanje.

BVodnar - Zahtevni boste v odnosih in precej nepredvidljivi. Na hitro si boste premislili o nečem dogovorjenem in potem pozabili, kaj vse so drugi morali narediti za vas.

CKozorog - Sproščenost in ljubezen vam bosta na dosegu roke. Tako boste doma vzpostavili nov način delovanja in se boste sprostili v vsem, kar vas je prej obremenjevalo.

DStrelec - S partnerjem ali simpatijo boste veliko govorili, sanjarili, delali načrte in številne ideje bodo prišle na plano. Kmalu jih boste želeli tudi realizirati.

EŠkorpijon - Večja spoznanja vas bodo navdušila in želeli jih boste predebatirati z ljudmi, ki jim res zaupate. Pozabili boste, da je za pogovor potrebno tudi poslušati.

FTehtnica - Usoda vas bo vabila v objem strasti in v drugačno življenje, a lahko, da boste vi le deloma sodelovali, saj boste sočasno želeli urediti večje projekte doma.

GDevica - Naužili se boste prostega časa in začeli razumeti pravi smisel počitka in sproščenosti. Zato boste za prihodnost naredili načrte, kjer bo več časa zgolj za vas.

HLev - Opazovali boste dogajanje okoli vas in se čudili bližnjim, ki se čustveno preveč izčrpajo v določen odnos. A boste kmalu tudi sami začutili veliko moč ljubezni.

IRak - Zagrabila vas bo trma, ki jo boste doživljali kot znak, da vztrajajte pri svojih argumentih, ne glede na to, da bodo dejstva govorila drugače. Prisluhnite drugim.

JDvojčka - Dobro si boste odpočili in se prenovili ne samo fizično, temveč tudi psihično in veselja ne bo manjkalo. Pripravljeni boste na novosti, ki se obetajo še danes.

KBik - Jezili se boste nase, ker niste upoštevali instinkta, ki vam je nakazoval težavne odnose, v katerih ste se znašli. Zato boste nestrpni in željni novih obrazov.

LOven - Strast bo zagorela ob nekaterih srečanjih in če iščete ljubezen, vas bo oblegala. Samski, nikakor ne zamudite priložnosti, saj boste vibrirali zelo dobro energijo.