Horoskop - 16. 7. 2026

ARibi - Kreativni boste in zelo predani projektom, kjer boste uživali. Skozi sodelovanje pa lahko pretiravate s svojimi idejami ali kontrolo, kar ne bo najbolje izpadlo.

BVodnar - Usmerjeni boste v rezultate in pri tem ne boste trpeli ugovorov. Navzven boste dajali dober občutek zadovoljstva in samozavesti, zato boste res privlačni.

CKozorog - V dom boste pripeljali novo ljubezen ali pa vam bo partnerstvo kar naenkrat zacvetelo. Drug v drugem boste videli dobro in seksualna energija vas bo pomladila.

DStrelec - Imeli boste občutek velike sreče pri vsem, kar boste počeli in vse vam bo šlo z lahkoto. Lahko, da se boste lotili prenove doma ali dekoracije vam ljubih točk.

EŠkorpijon - Bližnji se vam bodo odmikali, saj se jim ne bo dalo poslušati vašega razmišljanja. Zato se raje sami lotite nekaterih idej, ki jih boste hitro realizirali.

FTehtnica - Usmerjeni boste k zanimivim ljudem, idejam in praktičnim predlogom skupnega druženja, ki ne bodo zahtevali priprav, saj se boste zelo hitro odločili.

GDevica - Veliko časa boste preživeli doma, prav izogibali se boste hoditi kamorkoli na izlete ali dopust. Najbolje se boste sprostili doma ob pogovorih in branju knjig.

HLev - Danes vstopi sonce v vaše znamenje, kar vam bo dalo dodatne moč za uveljavitev svojega optimalnega življenja. Vaš ljubezenski magnetizem bo pritegnil simpatije.

IRak - Nihče vas ne bo mogel prepričati v nič, zato boste pobegnili od vseh, ki bodo kakorkoli želeli vplivati na vas, pa čeprav dobronamerno. Jezili se boste na vse.

JDvojčka - Vezani boste iskali način za poglobitev ljubezni, sicer vas bodo zamikali skoki čez plot. Sreča vam bo naklonjena in velika želja po spremembah bo prevladala.

KBik - Doma boste strogi in polni starih pravil, ki jih nihče ne bo smel kršiti, a navzven vas bo premagala strastna energija življenja. Razdvojeni boste, kako dalje.

LOven - Sodelovali boste in sproti, brez pretiranega truda dosegali uspehe, kar vam bo malo nenavadno, a ne boste protestirali. Magnetni privlak boste za nasprotni spol.