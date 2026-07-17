Horoskop - 17. 7. 2026

ARibi - Znašli se boste sredi prepirov, ki jih niste želeli niti načrtovali. Dovolj je, da se sprostite in bolj optimistično pogledate na vse. Ne delajte drame iz vsega.

BVodnar - Naj vas usoda poveže z zanimivimi novimi ljudmi. Zvezde vas z naklonjenostjo podpirajo pri vsemu dogajanju ter sodelovanju predvsem navzven, v širšo javnost.

CKozorog - Z lahkoto boste vse realizirali, saj se ne boste obremenjevali z vsemi. Tako se bo vse bolje izšlo kot sicer, ko se pripravljate. Učite se sproščenosti sproti.

DStrelec - Želeli si boste poletje preživeti preprosto in v kreativnih pogovorih, a manj v izvajanju teh idej. To boste raje prepustili drugim in jih dobro motivirali.

EŠkorpijon - Bolje je, če v projekte ne vključujete drugih, ker se takoj zgodi zmešnjava in kaos. Tudi vi postanete šef namesto sodelavec, kar v odnosih ni najboljše.

FTehtnica - Uspešni boste, čeprav ne boste delali nič več kot sicer, a se bodo končno začeli kazati rezultati daljšega obdobja, v katerem ste delovali povsem celovito.

GDevica - Lahko, da boste dobili zanimive ideje, ki jih boste razvijali, ali pa gostili številne prijatelje in znance, ki bodo vaš dom izkoristili kot svojo izletno točko.

HLev - Pomembno vam bo, kako določena oseba gleda na vas in preden se boste zavedli, vam bo zaljubljenost prišla v vse pore telesa. Vezani boste imeli o čem razmišljati.

IRak - Ne popravljajte situacije, temveč se osredotočite na sedanjost. Tako se boste dobro počutili v družbi, kjer se bo lahko razvilo sodelovanje s čisto novimi ljudmi.

JDvojčka - Sreča in ljubezen vam bosta sledili in povsod se vam bodo porajale priložnosti. Iskrice strasti vas bodo oživljale in začeli se boste zavedati novega življenja.

KBik - Nihali boste v počutju in skozi odnose želeli uveljaviti svoje interese, kar vam bo uspelo, če boste le pametni in čim manj nestrpni. Razmislite in si spočijte.

LOven - Če se ne odzivate na energije ljubezni, potem se lahko zgodi, da boste zdravstveno bolj občutljivi. Zato začutite notranje prebujanje strasti, ki vas poživlja.