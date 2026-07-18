Horoskop - 18. 7. 2026

ARibi - Optimistični boste in čustveni, čeprav boste na koncu le prisluhnili praktičnemu razumu in naredili vse potrebno. Ugotovili boste, da vas čustva drugih utrudijo.

BVodnar - Poiskali boste pomoč starih prijateljev, da boste v svoji službi naredili nekaj čisto novega. To vam bo povečalo ugled, pa tudi uredilo marsikatere odnose.

CKozorog - Če se boste predali intuiciji in sproti komunicirali, se lahko zgodijo čudežne stvari. Z lahkoto boste spremenili način življenja in se povsem osamosvojili.

DStrelec - Ne glede na to, kako se boste trudili pri delu, bodo simpatije brenčale okoli vas in vam mešale glavo ter ustvarjale zmedo. Usmerite vse skupaj v dobro smer.

EŠkorpijon - V sproščenem okolju se bodo dogajale spremembe, ki bodo vidne kasneje. Zdelo se vam bo, da imate možnosti spremeniti vse, kar je res, zato sprejmite ta izziv.

FTehtnica - Optimistični boste, saj boste videli rešitve na dolgi rok in nič vam ne bo težko narediti. S sodelovanjem v aktivnostih si boste pridobili veliko naklonjenost.

GDevica - Preobčutljivi boste in vsak pogled in beseda vas bosta močno prizadela. To vam bo dalo zmeden občutek nemoči. Želeli si boste ustvariti harmonijo za širše okolje.

HLev - Jezili se boste, če ne bo vse po vaše, a ne bo nihče protestiral. Doma vam ne bo uspelo vzpostaviti reda, zato se raje usmerite na svoj posel ali službo.

IRak - Obžalovali boste besede in čustvena priznanja, ki jih boste delili s prijatelji, saj boste imeli občutek, da ste jih prestrašili in bodo to usmerili proti vam.

JDvojčka - Osredotočeni boste na odnose, a vas bo določena oseba prevzela, da ne boste razmišljali o ničemer drugem. To vas bo presenetilo, niste računali na zaljubljenost.

KBik - Skrbno se boste pripravili na vsa zanimiva dogajanja. To vam bo dalo dober občutek sodelovanja in uspešni boste. Če se boste predali čustvom, ne boste obžalovali.

LOven - Odlično počutje vas bo spremljalo in samozavestni boste. Morda boste malo pretiravali v željah, ki bi vam jih naj drugi izpolnjevali, a vam bo celo uspevalo.