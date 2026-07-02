Horoskop - 2. 7. 2026

ARibi - Optimistični boste do vsega, kar se bo dogajalo okoli vas, a precej zadržani pri svojih komentarjih in sodelovanju, saj se vam zdi bolje, če ste zbrani v sebi.

BVodnar - Skrivali se boste v ozadju in nikakor ne boste želeli izraziti svojega mnenja ali priznati pravih čustev. To vas bo močno zaprlo pred dogajanjem in bližnjimi.

CKozorog - Nekatera presenečenja življenja vam ne bodo najbolj všeč, saj bo na plano prišla vaša zatrta strast, ki vam je že nekoč ustvarjala težave. Lotite se drugače.

DStrelec - Zmeda v okolju vas bo prisilila, da boste naredili prav tako, kot ste navajeni, ne glede na to, da ste si zaželeli sprememb. Tokrat ne bo šlo po vaših željah.

EŠkorpijon - Sreča se vam bo odpirala v tujini in lahko, da se boste odpravili tja za dlje časa, dokler ne dosežete celovite samostojnosti, ki vam je najbolj pomembna.

FTehtnica - Ponosni boste na svojo ljubezen in jo želeli razkazovati. Skozi sodelovanje se vam bo namreč okrepila čustvena povezava, ki bo podžgala vašo skrito strast.

GDevica - Pravočasno pojasnite svoje razloge za spremembe, ki ste jih uvedli doma, če želite, da jih vsi sprejmejo in skozi skupne dejavnosti uresničujejo. Sprostite se.

HLev - Obžalovali boste nekatere stvari za nazaj in sicer najbolj, da niste bolj srčno ali iskreno pristopili do osebe, ki vam je ogrela srce. O tem boste premišljevali.

IRak - Samozavestni in tudi samozadostni boste, kar vam bo dalo posebej sijaj, če le ne boste razmišljali o tem, kako vas drugi vidijo. Takrat boste dramatično nastopili.

JDvojčka - Jasno vam bo postalo, kaj si želite in kako do tega priti. Skozi sodelovanje boste imeli priložnost izraziti želje, zato se dobro pripravite in bodite iskreni.

KBik - Na vsak način boste želeli doseči dogovore glede čisto konkretnih stvari, pa boste preveč nestrpni, da bi se v miru pogovorili. S tem boste izgubili priložnost.

LOven - Navidezno boste sočutni in krhki ter dovolili vsem, da komentirajo vaše vedenje in odločitve, saj boste želeli na skrivaj v ozadju uresničiti strastne načrte.