Horoskop - 20. 7. 2026

ARibi - Odlično počutje, ljubezen ter kreativnost vas bodo spodbujali, da naredite veliko za službo in zdravje. Z lahkoto vam bo šlo in rezultati bodo hitro vidni.

BVodnar - Prizanesljivo boste opazovali dogajanje, a ko bo prešlo meje, boste hitro postavili bližnje na svoje mesto. Z nestrpnostjo se boste ubranili pred kaosom.

CKozorog - Sreča vas bo spremljala v pogovorih in na izletih. Odličen čas je za dela doma, saj bodo vsi mojstri prišli po dogovoru in vse naredili več kot odlično.

DStrelec - Sreča vas bo spremljala in imeli boste občutek, da lahko premikate gore. Ne boste se izognili flirtanju, a pazite, saj partner ne bo prav nič navdušen.

EŠkorpijon - Dom vam bo pomemben in naredili boste vse za dobre pogoje. Če boste jasni, iskreni ter povsem opustili kontrolo, se bo veliko stvari hitro realiziralo.

FTehtnica - Miroljubno boste naravnani. Sproščeni boste ter polni sreče, ki bo privabljala nasprotni spol v vašo bližino. Samski, odprite se za novo ljubezensko vezo.

GDevica - Čustveno boste odprti, kar vam bo nenavadno. Veselilo vas bo, da bodo vaše ideje lepo sprejete, s čimer boste opazno okrepili svoj ugled in vpliv navzven.

HLev - Vaša magnetna privlačnost, ki se je zaradi kaosa ne boste zavedali, bo pritegnila številne simpatije. A vi boste imeli povsem svojo dobro vizijo za življenje.

IRak - Cveteli boste v druženju ter si nabirali moči. Ljudje vam bodo precej naklonjeni, a pazite, v kolikšni meri jim boste razkrili svoje osebno, intimno življenje.

JDvojčka - Izkoristite optimalen čas za vse, kar si želite. Vse vam bo na voljo in le stežka se boste zadržali, da ne boste šli čez meje. Odlično bo tudi v službi.

KBik - S pogovori boste na hitro spremenili domače načrte. Nestrpni boste do vsakogar, ki vas bo oviral in ne boste najboljša družba, a pri delu boste zelo učinkoviti.

LOven - Vsi vam bodo jedli iz roke. Samozavestni boste, se odzivali na vse iskrice strasti ter povsod sijali ljubezen. Samski, obetajo se vam odlične priložnosti.