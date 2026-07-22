Horoskop - 22. 7. 2026

ARibi - Vaš pogled na življenje se bo spreminjal, zato bodo tudi vaše odločitve nepredvidljive. Na srečo vam bodo bližnji znali slediti in pokazali razumevanje.

BVodnar - Ne iščite razlogov za svoje počutje v drugih in odnosov ne obravnavajte kot še ene obveznosti, ki jo je treba opraviti. Priznajte si, da je vaš fokus trenutno usmerjen drugam.

CKozorog - Srečni boste in skozi pogovore boste sprostili stare blokade. Veliko strasti bo prišlo na plano glede priložnosti za povsem novo, izjemno boljše življenje.

DStrelec - Stare ljubezenske strasti bodo prišle na plano in ne boste se mogli umakniti od ljudi. Čustva bodo premočna in nedokončane obljube bodo ostale v zraku.

EŠkorpijon - Srečo boste imeli v odnosih, a bodite predvsem iskreni. Tako si boste ustvarili nov način delovanja in vpeljali temeljite spremembe v svojem življenju.

FTehtnica - Ne glede na dopuste boste delovno razpoloženi. Imeli boste več miru kot običajno in na dan bodo privrele odlične ideje, ki se bodo kmalu zelo bogato obrestovale.

GDevica - Bolj boste opazni in življenje vam bo namenilo več dobrih naključij, ki jih morate sprejeti ter postaviti ljubezen na prvo mesto. Kmalu vas podpre Venera.

HLev - Precej delovni boste in hvaležni za razumevanje partnerja. Samski ne boste razmišljali o zvezi, saj boste imeli polne roke dela in premalo časa zase.

IRak - Ljubezen odpira nove poti, saj boste vse dogajanje videli v drugačni, romantični luči. Podpora okolja vam bo veliko pomenila, saj boste pripravljeni žrtvovati vse.

JDvojčka - Bolj boste naklonjeni prijateljevanju in veselim trenutkom v družbi kot intimnim srečanjem v dvoje. Vseeno se lahko staro poznanstvo razvije v nekaj več.

KBik - Nihali boste med tem, da bi ves svoj čas preživljali s prijatelji in sproščeno pohajkovali, ter tem, da bi se bolj skrbno posvetili svoji iskreni ljubezni.

LOven - Ne boste imeli živcev za filozofiranje. Ne boste želeli, da vam kdorkoli pametuje, kako bi morali živeti, saj imate preprosto že povsem dovolj vsega.