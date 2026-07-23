Horoskop - 23. 7. 2026

ARibi - Bližnji vam bodo naklonjeni in čutili boste ljubečo podporo, za kar boste hvaležni. Vaša vizija ima večjo moč, zato jo usmerite na najboljši možni način zase.

BVodnar - Ko boste uredili uradne stvari in papirje, se boste pomirili ter odprli ljubezni. Bolj pozorni boste na dogajanje in ugotovili, da ste kar nekaj zamudili.

CKozorog - Čas je za pomiritev s sodelavci in ureditev odnosov. Tako boste lahko kmalu poželi sadove preteklega dela in novih idej, ki vam prinašajo lepo napredovanje.

DStrelec - Popravite stare napake in se ne izogibajte odgovornosti. Samo tako se lahko stvari uredijo, sicer vas bo grizla slaba vest in se boste izgubljali v zmedi.

EŠkorpijon - Spremembe v odnosih bodo prinesle dobre poteze v poslu, kjer vam bodo vsi naklonjeni. To vam bo okrepilo finančne prilive ter uredilo materialno področje.

FTehtnica - Danes se boste nepričakovano odprli ljubezni do sebe ter razmišljali o prioritetah. Bolj stabilni boste in se sistematično lotevali stvari, ki jih želite.

GDevica - Čustveno boste precej bolj dostopni, zato se vam bodo začele dogajati lepe stvari in se boste predali brez ovir. Zvezde so vam naklonjene, izkoristite jih.

HLev - Sonce vstopi v vaše znamenje in vam bo polepšalo življenje. Začutili boste pozitivne vibracije in se lažje sprostili. Imeli boste dober vpliv na svojo okolico.

IRak - Če boste želeli, boste odlično sodelovali tako s strankami kot s sodelavci. Velik uspeh bi lahko imeli v poslu, a boste verjetno raje izbrali več prostega časa.

JDvojčka - Mirno si privoščite dopust, saj ne boste nič zamudili glede kariere. Preložite trenutne obveznosti na kasnejši čas in si naredite odličen dan razvajanja.

KBik - Razmislite o preteklih vplivih razmišljanja in poskusite opustiti prav vse zamere na okolje, saj ste bili v vsem prav tako vpleteni, a se tega niste zavedali.

LOven - Urejevali boste skupno lastništvo ali prenavljali dom, saj se boste želeli izkazati. Vsekakor izkoristite te dni za okrepitev svoje ljubeče partnerske veze.