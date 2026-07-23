Horoskop - 23. 7. 2026
ARibi - Bližnji vam bodo naklonjeni in čutili boste ljubečo podporo, za kar boste hvaležni. Vaša vizija ima večjo moč, zato jo usmerite na najboljši možni način zase.
BVodnar - Ko boste uredili uradne stvari in papirje, se boste pomirili ter odprli ljubezni. Bolj pozorni boste na dogajanje in ugotovili, da ste kar nekaj zamudili.
CKozorog - Čas je za pomiritev s sodelavci in ureditev odnosov. Tako boste lahko kmalu poželi sadove preteklega dela in novih idej, ki vam prinašajo lepo napredovanje.
DStrelec - Popravite stare napake in se ne izogibajte odgovornosti. Samo tako se lahko stvari uredijo, sicer vas bo grizla slaba vest in se boste izgubljali v zmedi.
EŠkorpijon - Spremembe v odnosih bodo prinesle dobre poteze v poslu, kjer vam bodo vsi naklonjeni. To vam bo okrepilo finančne prilive ter uredilo materialno področje.
FTehtnica - Danes se boste nepričakovano odprli ljubezni do sebe ter razmišljali o prioritetah. Bolj stabilni boste in se sistematično lotevali stvari, ki jih želite.
GDevica - Čustveno boste precej bolj dostopni, zato se vam bodo začele dogajati lepe stvari in se boste predali brez ovir. Zvezde so vam naklonjene, izkoristite jih.
HLev - Sonce vstopi v vaše znamenje in vam bo polepšalo življenje. Začutili boste pozitivne vibracije in se lažje sprostili. Imeli boste dober vpliv na svojo okolico.
IRak - Če boste želeli, boste odlično sodelovali tako s strankami kot s sodelavci. Velik uspeh bi lahko imeli v poslu, a boste verjetno raje izbrali več prostega časa.
JDvojčka - Mirno si privoščite dopust, saj ne boste nič zamudili glede kariere. Preložite trenutne obveznosti na kasnejši čas in si naredite odličen dan razvajanja.
KBik - Razmislite o preteklih vplivih razmišljanja in poskusite opustiti prav vse zamere na okolje, saj ste bili v vsem prav tako vpleteni, a se tega niste zavedali.
LOven - Urejevali boste skupno lastništvo ali prenavljali dom, saj se boste želeli izkazati. Vsekakor izkoristite te dni za okrepitev svoje ljubeče partnerske veze.