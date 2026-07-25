Horoskop - 25. 7. 2026

ARibi - Skozi opazovanje okolice se vam bo hitro spremenila življenjska filozofija. Brez težav boste postavili svoje meje ter načrte, saj niste več vezani na nič.

BVodnar - Imeli boste odličen načrt za prenovo življenja, a se ga ne boste držali. Preveč stvari bi morali izpustiti, za kar pa v tem trenutku še niste pripravljeni.

CKozorog - Srečni boste v odnosih, čeprav še ne bo vse čisto tako, kot si želite. Zavedate se, da niste idealni in da se morate za večjo srečo še čustveno sprostiti.

DStrelec - Iz bežnega pogovora, polnega humorja in iskric, se lahko razvije strastna ljubezen. Ne odmikajte se svojim čustvom in ne iščite nepotrebnih izgovorov.

EŠkorpijon - Nihali boste v odnosih in se obnašali tako različno, da boste to opazili sami. Usoda vam bo pokazala pravo pot in zlahka boste končno našli harmonijo.

FTehtnica - Tokrat boste strast uresničili drugače. Še vedno boste izjemno aktivni, a v pogovorih bolj umirjeni, zato boste lažje načrtovali pot do želenega cilja.

GDevica - Samozavest se vam bo okrepila. Čeprav boste čustveno še negotovi, boste vse sprejemali z mirom ali celo humorjem, kar bo presenečenje za vaše bližnje.

HLev - Ljudje vam bodo naklonjeni, a tega ne boste izkoriščali, kar bo povečalo vaš uspeh. Pazite le na dane obljube, saj vam lahko pokvarijo dobro razpoloženje.

IRak - Težko boste uskladili vse vloge, zato bodite do vseh enaki in sproščeni. Partnerski odnos vas bo obremenil, zato si boste močno zaželeli le tišine ter miru.

JDvojčka - Čustva vas bodo preplavila in ne boste jih več mogli skrivati pred okolico. Sprostili se boste ter izzvali transformacijo lastnih medsebojnih odnosov.

KBik - Razklani boste med želje prijateljev ter obljube iz preteklosti in med svoje osebno življenje, ki je v zadnjem času postalo izjemno zanimivo in zelo dobro.

LOven - Odlične pogoje boste imeli za uresničitev ciljev in v mislih boste pri ljubezni. Motivirani boste zaradi podpore partnerja ter močne želje po dokazovanju.