Horoskop - 27. 7. 2026

ARibi - Zablesteli boste v novi vlogi in se odlično predstavili javnosti. V čemerkoli se boste lotili, boste doživeli uspeh in pohvale, kar vas bo lepo motiviralo.

BVodnar - Stara čustva in strasti bodo nepričakovano priplavale na plano in vam zamešale načrte. Odprlo se bo hrepenenje po svobodi ter po bolj divjih aktivnostih.

CKozorog - Vedeli boste, da res potrebujete počitek, a vas bo dobra družba pritegnila, da boste ves prosti čas preživeli v druženju in klepetu. Veliko se boste naučili.

DStrelec - Sproščeni boste v vsem in iskali možnosti za dobro daljšo vizijo dela, saj imate dovolj kratkih projektov. Ljubezen vam bo odpirala nove poti, zato ji sledite.

EŠkorpijon - Srečni boste v odnosih, še posebej s partnerjem ali simpatijo. Čustva vas bodo prevzela. Morda bo ljubosumje priplavalo na površje, zato se le pogovorite.

FTehtnica - Zadovoljni boste z vsem, kar ste do zdaj naredili in optimistično se boste lotili ostalih stvari. Zdelo se vam bo, da ste s tem vzeli življenje v svoje roke.

GDevica - Zdelo se vam bo, da ste čustveno preveč dostopni, zato se boste želeli umakniti. Nič ni narobe, če pokažete čustva sproti ter iskreno in se ne obremenjujete.

HLev - Odlično počutje vas bo razveseljevalo in končno boste bolj brezskrbni ter imeli čas za vse. To vas ne bo oviralo, da se ne bi sproti razjezili na tiste v bližini.

IRak - Komunikativni boste in odprti za vse razgovore. Z lahkoto se boste pogovarjali in se čudili, kako to, da včasih ne gre. Se vam ne zdi, da je to odvisno od vas?

JDvojčka - Nadvse prijetno druženje vas bo veselilo in vam povrnilo veselje do odnosov ter motivacijo za spremembe. Oživeli boste, saj vas bo strast povezala z nekom v bližini.

KBik - Uresničite lahko super idejo za dopustovanje in sočasno izobraževanje ali delo. To vam bo dalo več prostega časa, ki ga boste odlično preživeli v dobri družbi.

LOven - Aktivno se boste lotili lepotne preobrazbe in želeli tudi doma vse spraviti v red. Izkoristite voljo in naredite vse načrtovano ali pa vsaj dober načrt za naprej.