Horoskop - 28. 7. 2026

ARibi - Odličen dan vas bo sprostil in po dolgem času boste začeli verjeti, da se zvezde obračajo v vašo korist. Zelo veliko optimizma vam bo vlila vaša nova motivacija.

BVodnar - Preveč vsega bo v vas in vam polnilo misli. To vas bo izčrpalo, zato je smiselno, da si najdete svoj način odklopa ter poskrbite za svoje dobro počutje.

CKozorog - Počutili se boste odrezane in osamljene. Iskali boste stike, a ne bo odziva, kar vas bo potrlo. Jezni boste na tiste brez časa, a boste zadevo razumeli.

DStrelec - Pozitivno boste vplivali na vse okoli vas. Glavni boste pri pobudi in se je najbolj delovno tudi lotili. Ostalim bo super, da ste vi njihov paradni konj.

EŠkorpijon - Navadili ste se na slabo počutje in stres, a smiselno je, da se osvobodite ter si privoščite globljo regeneracijo, za kar morate umiriti svoje misli.

FTehtnica - Usmerili se boste v ureditev življenja. Čeprav boste nekaj časa zapravili za pogovore, boste spoznali, kdaj vas okolica obremeni in kako se lahko rešite.

GDevica - Ponosni boste na svoje delo in to pokazali okolici. Če se boste preveč bahali z dosežki, bo to odbilo nekatere ljudi, ki so se radi družili z vami.

HLev - Ne boste se zapletali v čustva drugih, a takoj boste opazili, kdo vas podpira in vam privošči dobro. Razveselilo vas bo, da se je končno pokazala resnica.

IRak - Lahko, da boste iz prešerne volje in odprtosti za dogodivščine prešli v ujetost v rutino ter se počutili odrinjene od ljubezni in svojih dragih prijateljev.

JDvojčka - Polni boste elana. Z jasno komunikacijo in dobrim premislekom glede reševanja zagat boste uspeli realizirati veliko več od načrtovanega. Zadovoljni boste.

KBik - Nemirni boste in pod stresom, zato lahko zapadete v zdravstvene težave, ki ne bodo nedolžne. Vzorec se ponavlja dlje časa in resnično je čas, da ga opustite.

LOven - Imeli boste odlične ideje in vsega se boste lotevali v pozitivnem duhu. Dobro vam bo šlo v javnosti, a ne reagirajte na provokacije ter dosledno sledite načrtu.