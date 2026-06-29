Horoskop - 29. 6. 2026

ARibi - Odločno boste začeli urejati finančne zadeve in povsem jasno vam bo postalo, da ne morete računati na druge, zato boste postali bolj natančni in organizirani.

BVodnar - Ne boste mogli mirovati, dokler ne uredite vsega, kar vas čaka. Ne glede na to, da si želite odklopa, vas bodo okoliščine hitro prisilile v konkretno delo.

CKozorog - Nikamor se ne morete več skriti. Spremembe vam že dolgo trkajo na vrata in ljudje to opažajo, zato si res dovolite, da se končno zgodijo temeljni premiki.

DStrelec - Končno se bodo stvari zlagale v normalno smer in lažje se boste odločili za nov način. A spet si boste nakopali preveč dela, da se odmaknete svojim čustvom.

EŠkorpijon - Iskreno se pokažite javnosti in dosegli boste večje rezultate kot s taktiziranjem. Takoj se bodo vsi odnosi izboljšali in pravi ljudje bodo sami pristopili.

FTehtnica - Ljubezen vas bo vodila in ne boste se ji mogli upirati. Kar naenkrat se boste znašli drugje. Spremembe bodo videti precej dramatično, a vi boste povsem mirni.

GDevica - Pokažite kreativnost in ne skrivajte idej. Tako boste odprli novo poglavje in začeli sodelovati. Okrepil se bo vaš žar in pritegnili boste pozornost v ljubezni.

HLev - Možnosti imate za dobre spremembe predvsem v ljubezni, če boste le pravočasno zbrali dovolj poguma. Tako se vam bo vse življenje hitro sestavilo v vaše dobro.

IRak - Srečni boste v središču pozornosti in bližnji vas bodo podpirali. Lahko pa se opijanite od prevelike pozornosti ter besedno izzivate svojo okolico v dvoboj.

JDvojčka - Imeli boste priložnosti vpeljati spremembe v korist mnogih, zato se ne umikajte. Čas je za močne poteze. Presenetilo vas bo, koliko ljudi vas zares podpira.

KBik - Ne igrajte se z ognjem in ne iščite ljubezenskih iskric drugje, če še vedno gorijo doma. Partner ne bo mirno gledal igric in tokrat lahko potegnete najkrajšo.

LOven - Z ljubeznijo uredite vse, pa se vam bo življenje spremenilo. Sicer preveč časa porabite za dokazovanja in iskanje rešitev ob pretirani občutljivosti na besede.