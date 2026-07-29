Horoskop - 29. 7. 2026

ARibi - Imeli boste velik vpliv na okolico, a ne boste želeli ponavljati starih napak. O vsem boste razmislili in se dobro pripravili na korake v zasebnem ter poslovnem.

BVodnar - Čakali boste na srečanje z ljubeznijo in se jezili, ker vas bo nekaj motilo. A tudi to je življenje; za ljubezen ne potrebujete idile, temveč le povsem odprto srce.

CKozorog - Domače stanje vas bo dušilo in ne boste pomislili, da se lahko vsaj malo odmaknete ter pogledate na vse iz druge perspektive, da se končno pojavijo rešitve.

DStrelec - Dobre možnosti imate, da uredite okolico in sosedske odnose, kar bi bilo odlično. Pogovori bodo prinesli želene rezultate, zato ničesar ne zadržujte v sebi.

EŠkorpijon - Prenehajte bežati v nove načrte ter puščati nedokončane projekte. Dovolite, da vas preteklost končno dohiti, da se lahko v miru ter za vselej pomirite z njo.

FTehtnica - Opazili boste svoje šibke točke, kje vas zanese mimo poti in kaj morate popraviti, da boste zadovoljni predvsem s sabo. Na res dobri poti ste, da vam uspe.

GDevica - Ne boste imeli časa za ukvarjanje z drugimi, saj boste močno zaposleni s sabo. Bližnji vam tega sploh ne bodo zamerili, saj bodo zelo veseli, da vam gre dobro.

HLev - Doma se bodo pritoževali, ker ne boste več reagirali na njihove manipulacije. Ne klonite pod pritiski krivde, ki vam jo želijo vsiliti, temveč sledite svoji poti.

IRak - Preveč stvari boste delali v naglici, zato vas bo intuitiven občutek pustil na cedilu. Okoli sebe boste ustvarili kaos ter z njim po svoje opravili z zadevami.

JDvojčka - Sprostili se boste v odnosih in pokazali svojo jezo ter nestrinjanje, če bo treba, pa tudi veliko ljubezen. To vam bo hitro umaknilo celotno težo preteklosti.

KBik - S prijaznostjo in ljubeznijo lahko danes dosežete vse. Povabite simpatijo na zmenek ali naklonite več časa partnerju. Tako se začenja lepše obdobje življenja.

LOven - Ne reagirajte na provokacije bližnjih, temveč se sprostite v tem, kar znate in delate dobro. Ogromno dragocene energije lahko namreč izgubite s praznim govorom.