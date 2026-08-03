Horoskop - 3. 8. 2026

ARibi - Materialne cilje boste lažje uresničili ob podpori žensk iz bližine. Ničesar ne zahtevajte, ampak se pravočasno odkrito pogovorite in preprečite nepotrebne napetosti.

BVodnar - Optimizem se bo vrnil in nenadoma boste imeli dovolj energije za vse načrte. Nekaj moči bo ostalo tudi za bližnje in prijetne izlete, zato se končno sprostite.

CKozorog - Obveznosti se bodo nakopičile, zato je čas za temeljito inventuro. Prečistite dom in odnose ter si dovolite živeti bolj po svoje, brez vpletanja v druge.

DStrelec - Odprla se bodo vrata za nove začetke. Bližnjim boste pokazali, kaj ste želeli doseči, vendar jih ne silite, naj vam sledijo, temveč jim mirno razložite svoje namene.

EŠkorpijon - Načrt se ne bo razpletel po vaših pričakovanjih, zato boste sprva zmedeni. Pri razmisleku in novih odločitvah vam bodo dragoceno pomagale ženske.

FTehtnica - Jasno boste vedeli, kako nadaljevati, kar vas bo navdalo z novo motivacijo. Ne boste popustili pritiskom okolice, temveč boste premišljeno izbirali besede.

GDevica - Razveselila vas bodo priznanja ali pohvale za vaše delo. Pazite le, da zaradi uspeha ne boste začeli delovati vzvišeno, saj lahko hitro izgubite podporo okolice.

HLev - Vedeli boste, da je pravi trenutek za izražanje želja, vendar se boste umaknili, ko boste opazili nepripravljenost okolice. Ničesar ne boste želeli vsiljevati.

IRak - Zdelo se vam bo, da zmorete prav vse, zato boste v pogovorih nekoliko pretiravali. Zaradi osredotočenosti nase ne boste opazili, da se nekateri oddaljujejo.

JDvojčka - Sproščeno razpoloženje vas bo vodilo v čustvene pogovore, kjer boste delili nasvete. Marsikdo vas bo nato držal za besedo in pričakoval tudi vašo pomoč.

KBik - Polni boste energije, čeprav tega navzven ne boste kazali. V službi bodo imele pomembno besedo ženske, zato pazite, da se nepremišljene besede ne obrnejo proti vam.

LOven - Ne boste mogli dolgo ostati doma, zato boste z veseljem sprejeli tudi zahtevnejše službene naloge. Domače razmere vas bodo bremenile, zato boste iskali oddih.