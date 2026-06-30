Horoskop - 30. 6. 2026

ARibi - Odločno boste prevzeli nadzor nad financami in naredili red tam, kjer je bil kaos. Jasno vam bo, da morate ključne korake narediti predvsem sami.

BVodnar - Miru ne boste našli, dokler ne uredite pomembnih obveznosti. Čeprav hrepenite po počitku, vas bodo razmere spodbudile k odločnemu ukrepanju.

CKozorog - Čas skrivanja se izteka, saj spremembe že trkajo na vrata. Tudi okolica opaža premike, zato si dovolite stopiti v novo življenjsko obdobje.

DStrelec - Zadeve se bodo začele razpletati v bolj smiselno smer, zato bodo odločitve lažje. Pazite le, da si znova ne naložite preveč obveznosti naenkrat.

EŠkorpijon - Iskrenost in odprt nastop vam bosta prinesla več uspeha kot taktiziranje. Odnosi se bodo hitro izboljšali, obkroženi boste s pravimi zavezniki.

FTehtnica - Ljubezen bo prevzela glavno vlogo in vas vodila v nepričakovane smeri. Dogodki se bodo vrstili sami od sebe ter korenito spreminjali vaš vsakdan.

GDevica - Ne skrivajte več svojih zamisli, saj je čas, da zasije vaša ustvarjalnost. Novo sodelovanje vam lahko odpre povsem drugačno življenjsko poglavje.

HLev - Pokažite čustva in odprite srce osebi, ki vam veliko pomeni. Pogum bo nagrajen, saj se lahko v ljubezni razvijejo zelo lepe in spodbudne spremembe.

IRak - V središču pozornosti boste uživali podporo bližnjih in občutek sprejetosti. Pazite le, da vas navdušenje ne zanese v nepotrebne besedne spopade z okolico.

JDvojčka - Pred vami je priložnost za pomembne spremembe, ki bodo koristile mnogim. Ne umikajte se odgovornosti, temveč naredite korak proti najboljšim možnim rešitvam.

KBik - Ne preizkušajte usode z ljubezenskimi igricami, če doma še vedno tli iskra. Partner bo hitro opazil dogajanje ter se odločil za jasen, neposreden in odločen odziv.

LOven - Z ljubeznijo boste uredili odnose in si odprli vrata do lepšega vsakdana. Manj se dokazujte, saj vse rešitve niso po volji drugih in vam jemljejo dragoceno energijo.