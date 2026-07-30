Horoskop - 30. 7. 2026

ARibi - Zaželeli si boste sprememb v ljubezni in druženja z vam dragimi ljudmi. Sočasno boste začeli uvideti, kaj ste v preteklosti delali narobe, ter se popravili v dobro.

BVodnar - Komunikacija vam bo šla odlično od rok, a naložili si boste preveč dela. Nestrpni boste do sodelavcev, ker boste želeli, da berejo misli, kar bo vse le upočasnilo.

CKozorog - Želeli si boste več življenja ter ljubezni, a boste zanemarili dejstvo, da ste se odmaknili od vseh in da ne morejo kar vdreti k vam. Začnite znova sodelovati.

DStrelec - Komaj se boste osvobodili nekaterih bremen, že si boste nakopali nova na glavo. Začnite raje tehtno razmišljati o smiselnih spremembah svojega življenja.

EŠkorpijon - Ne izgubljajte časa za prazne pogovore ali sanjarjenje o tem, kako bi bilo. Zapišite si ključne stvari, ki so nujne, ter hitro začnite s pisanjem novih idej.

FTehtnica - Drugim boste pomagali le, če bo nujno, sicer se boste raje odmikali v svoj mir. Ne obremenjujte se z drugimi, saj je zadnji čas, da poskrbite povsem sami zase.

GDevica - Če imate svoj posel ali delo s strankami, pazite, da jih ne odbijete s pretirano razlago. Če boste usmerjeni v sodelovanje, imate podporo za uresničitev želja.

HLev - Ne bodite preveč sodelujoči, ampak se čim bolj osredotočite nase. Sicer se lahko zgodi, da okolica ustvari kaos, ki vas spravi v govorice in težave.

IRak - Preveč se boste ukvarjali s sabo in ne boste opazili, da se nekateri ljudje odmikajo od vas, saj si ne želijo zapletov. Sprostite se ter razmislite, kaj si zares želite.

JDvojčka - Zadovoljni boste z uspehi, a se boste prav zaradi tega spet poglobili v delo ter prevzeli nase preveč stvari in se tako takoj vrnili v začarani krog obveznosti.

KBik - Odločili se boste za spremembe ter želeli umiriti odnose in način življenja. Uspelo vam bo, če ne boste takoj popustili ter sledili provokacijam in idejam okolice.

LOven - Dovolite bližnjim, da vam izrazijo svoje skrbi ali ideje, a jih ne komentirajte. Pojdite naprej po svoji poti, saj boste le tako umirili celotno situacijo v dobro.