Horoskop - 31. 7. 2026

ARibi - Radi boste doma in ne bo se vam dalo ukvarjati z ničemer, kar ni nujno. Čutili boste, da potrebujete odmik, a se vam tudi tega ne bo dalo organizirati.

BVodnar - Vztrajali boste v komunikaciji, čeprav ne prinaša koristi. Raje počakajte na pravo priložnost ter se sprostite. Vse bo nato steklo veliko lažje in hitreje.

CKozorog - Nihali boste med tem, da nadaljujete po starem ter se zapletate v nesmiselne projekte, ali pa enostavno odpotujete in si privoščite nekaj dni samo zase.

DStrelec - Odlične pogovore boste imeli s simpatijo ali bližnjimi, kjer se lahko razvije lepa ljubezen. Optimizem se vrača, zato boste z lahkoto uredili vse potrebno.

EŠkorpijon - Ne boste se mogli otresti skrbi, povezanih z vašim domom in počutjem v njem. Nikakor ne boste razumeli situacije; zdelo se vam bo, da vas je nekdo začaral.

FTehtnica - Zaključili boste z zmedo ter čakanjem. Stvari boste vzeli v svoje roke in se zavzeto lotili vsega, kar želite doseči. Neobremenjeno boste sledili sebi.

GDevica - Začeli boste z delovanjem na daljši rok in uživali v načrtovanju. Posvetili se boste temeljiti osebni preobrazbi, od katere si resnično ogromno obetate.

HLev - Jasno vam bo, kaj želite doseči na dolgi rok, zato boste strogi do sebe ter vztrajni v komunikaciji. Nič vam ne bo ušlo, saj želite vse izpeljati zelo hitro.

IRak - Pripravljeni boste narediti marsikaj, da uredite svoje zdravstveno stanje ter področja, kjer potrebujete pomoč. Veseli boste, saj sledite najbolj iskrivim željam.

JDvojčka - Vztrajajte v svojih namerah ter se ne pustite zmesti okolici. Vse, kar vam starejši danes povedo, dobro preverite in ne verjemite ničemur le na besedo.

KBik - Sijali boste v svoji lepoti in vsi bodo želeli biti v vaši bližini. Stara simpatija bo v vas prižgala strast ter vas spodbudila k razmisleku o drugi perspektivi.

LOven - Želeli boste podaljšati dopust, čeprav vas delo že čaka. Iskali boste izgovore, da se izognete vsemu, pa čeprav vam delovne obveznosti dajejo občutek pomembnosti.