Horoskop - 4. 7. 2026

ARibi - Vedeli boste, da še ni pravi čas, a da se je treba na vse dobro pripraviti, da se bodo lahko načrti izpeljali, kot si želite. Izrazite želje ob pravem času.

BVodnar - Optimistično boste spodbujali vsakega, a glede lastnega doma in financ boste precej nemirni in nestrpni do vseh, ki bodo želeli komentirati ti dve področji.

CKozorog - Pomembno bo, da sami veste, kaj si res želite in da odgovornosti za srečne odnose ne prelagate na druge. Odkrijte si svoje skrivne načrte in srčne želje.

DStrelec - Izbirati boste morali med novostmi in srečo na bolj naiven način ali pa zagrenjenostjo na star način. Zdelo se vam bo, da ne morete zgrešiti, a ne bo lahko.

EŠkorpijon - Ne boste želeli z nikomer preveč razpravljati, a vseeno vam bo pomembno, da se domači strinjajo z vami. Razmislite o svojih namigih in takoj vam bo lažje.

FTehtnica - Podporo boste imeli v vseh ljudeh v okolju, zato boste izjemno dobre volje in lažje vam bo šlo kot sicer. Počasi vas bo popolnoma prevzel ustvarjalni duh.

GDevica - Ne boste mogli pobegniti od sebe, zato se nikakor ne skrivajte. Neodločeni boste v pogledih glede doma in prav zdaj se morate odločiti, kako ter kje bi sploh radi živeli.

HLev - Samski boste lahko zamudili lepo priložnost za odlično zvezo, če se ne boste odzvali na iskrice strasti. Vezani dovolite, da vas ljubezen sama vodi.

IRak - Potrebovali boste čas za razmislek in ureditev nekaterih zadev iz preteklosti. Sicer boste spet zapadli v čustva preteklosti, kjer ste se žal zelo slabo odrezali.

JDvojčka - Samo z iskrenim pristopom si boste lahko zagotovili dobro realizacijo v projektih, ki so vam pomembni. Zato samo iskreno v pogovore, ki bodo zajemali vse vidike.

KBik - V nestrpnem pogovoru vam bodo hitro ušle nekatere stvari, ki jih boste takoj obžalovali, saj bodo zrušile ključno zaupanje v službi pa tudi v domači okolici.

LOven - Skrivali boste nekatere svoje namene, saj ne boste želeli, da se kdo vtika v vaše zadeve. Strast vas bo vodila dlje, kot ste načrtovali, zato pazite, da se ne zagovorite.