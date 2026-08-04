Horoskop - 4. 8. 2026

ARibi - Sprostite se in ostanite zvesti sebi, saj bo prav pristnost vaša največja prednost. Tako boste lažje dosegli cilje ter sprejeli podporo ljudi, ki vam želijo dobro.

BVodnar - Dovolite si več sproščenosti in predvsem telesnega počitka. Dobro psihično počutje bo hitro sledilo, vi pa boste znova polni optimizma in pripravljenosti na nove izzive.

CKozorog - Ostanite odprti za nove zamisli in iskreno povejte, kaj vas obremenjuje. Nič ni narobe, če pokažete svoja čustva, saj vas bodo ljudje tako lažje razumeli.

DStrelec - Vse, česar se boste lotili, bo naletelo na močan odziv. Možno je mednarodno sodelovanje ali službena pot v tujino, zato natančno preverite vse podrobnosti.

EŠkorpijon - Dovolite življenju, da vam priskoči na pomoč. Umirite misli, globoko zadihajte in opustite vse, česar ne želite več. Naravna selekcija bo opravila svoje delo.

FTehtnica - Aquam rersped maiorem que venis doloreium volorem fugit et ate et, optia dolorum, quatur alibus evendiorro voluptae pratur?Ab inis modi ius ne que et fugit, estrunt dol

GDevica - Natančnost bo danes vaša največja prednost. Pred odločitvami skrbno preverite vsa dejstva, saj boste le tako preprečili napake, za katere bi lahko odgovarjali vi.

HLev - Ne ozirajte se na mnenja ljudi, ki jim ne zaupate, in ne sprejemajte njihove pomoči. Tako se boste izognili čustvenim manipulacijam, ki ste jih že skoraj premagali.

IRak - Po nepotrebnem boste zaostrovali odnose doma in v službi. Reagirali boste iz starih čustvenih ran, zato se vam bo zdelo, da vas vsi namenoma izzivajo.

JDvojčka - Previdno izbirajte besede, saj lahko s preostrim nastopom ali pretirano strogostjo od sebe odvrnete ljudi. Najprej premislite, šele nato povejte svoje mnenje.

KBik - Razmislite, kakšno energijo želite širiti med ljudi, in ji sledite. Poskrbite tudi za svoje telo, pijte dovolj tekočine, jejte kakovostno hrano ter si privoščite spanec.

LOven - Odlično se boste organizirali in spoznali, da vas le dober načrt vodi do dolgoročnega uspeha. Ne izgubljajte energije za preteklost, ampak živite v sedanjosti.