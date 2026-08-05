Horoskop - 5. 8. 2026

ARibi - Ne razmišljajte ves čas o prihodnosti in o tem, kaj vse nameravate še narediti. Bodite tukaj in zdaj. Tako se boste ob vsaki odločitvi počutili bolje.

BVodnar - Jasno vam bo, kaj želite doseči. A če vpletenim ne boste razložili svojih pričakovanj, bo zavladala zmeda. Komunicirajte čim bolj natančno in odločno.

CKozorog - Dogajajo se globlje spremembe, ki jih morate sprejeti ter v sebi reči življenju “DA”. Le tako vas bo usoda lahko učinkovito podprla pri novih korakih.

DStrelec - Ne zapletajte se v stvari, ki se zdijo enostavne, a zahtevajo veliko časa. Trenutno namreč nimate prave volje in moči za reševanje tujih težav.

EŠkorpijon - Ne dovolite, da vas občutek večvrednosti ali strah pred ujetostjo med ljudmi onesposobi. Dobro preverite, če je vse resnično tako, kot se vam dozdeva.

FTehtnica - Obilica idej bo sprožila veselje do življenja. Preveč boste zapravljivi, saj boste želeli izkusiti vse zanimivo. Sprostite se in v miru preglejte novosti.

GDevica - Za bolj izpolnjeno življenje si čim prej začrtajte načrte za prihodnost in svojo življenjsko filozofijo prilagodite okoliščinam. Ne pričakujte, da se bo življenje prilagodilo vam.

HLev - Ne hitite, ampak le nadaljujte v svojem ritmu in ohranite ponos. Odlično vam bo šlo vse, kar boste naredili po svojem okusu, ne glede na mnenja drugih.

IRak - Bremena čustev preteklosti bodo padla na vas in zatekli se boste v delo. Odmaknili se boste od bližnjih ter se posvetili zapoznelim delovnim obveznostim.

JDvojčka - Potrudite se in nadaljujte z zdravim življenjskim slogom, četudi vam primanjkuje časa. To bo res najboljša investicija v imunski sistem ter vaše dobro počutje.

KBik - Čim prej se organizirajte drugače. Poskrbite za sproščene trenutke v dnevu, da vas v to ne prisili telo samo. Tako boste bolj učinkoviti, srečni in zdravi.

LOven - Ne boste zadovoljni z dogovori, ki ste jih sklenili na hitro. Pokličite in se znova pogovorite, saj je nujno, da ste zadovoljni, sicer bodo kasneje težave.