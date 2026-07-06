Horoskop - 6. 7. 2026

ARibi - Višek energije vas bo navduševal in želeli boste pokazati dobro pot vsem, da bi se tudi drugi veselili. A sočasno pazite, da zvesto sledite le svoji lastni poti.

BVodnar - Zdelo se vam bo, da ste odrinjeni od vsega, a ne boste pomislili, da ste se sami čisto ogradili od spontanega druženja. Razmislite, če si to res še želite.

CKozorog - Presenečeno boste odkrili, da ste brez težav spletli lepo mrežo prijateljstva, ki se bo še poglobila. Zadovoljni boste, ko boste čutili, da so vsi na vaši strani.

DStrelec - Začenja se novo obdobje. Lahko, da vas bodo nekateri dogodki spodbudili, da boste morali konkretno razmisliti o vsem, kar že imate in kako bi želeli živeti.

EŠkorpijon - Navidezno boste zmedeni, ko boste iskali pomoč, a zares boste dobro vedeli, kaj želite in kaj lahko naredite s svojo zapeljivostjo ter navidezno nemočjo.

FTehtnica - Imeli boste odlično podporo, da se lotite krepitve fizičnega počutja in uvedete nenavaden pristop v lastne treninge. Vztrajajte v tem ne glede na okoliščine.

GDevica - Jasno komunicirajte vse, kar vam je pomembno, in lahko, da vam bo vaša boljša polovica pomagala pri zelo pomembnih odločitvah namesto vas. Srečni boste v dvoje.

HLev - Čustveni boste, a sočasno zadovoljni s sabo in odločitvami. Lahko, da še ne boste pokazali javnosti vsega, saj ne boste želeli, da vas prepričujejo v obratno smer.

IRak - V tem obdobju boste občutljivi na vse opazke pa tudi na okoliščine, zato bodite pazljivi na svoja čustva in počutje. Na vse poglejte s kančkom kreativnosti.

JDvojčka - Stabilizirali boste razmere doma in zdelo se vam bo, da se lahko o vsem pogovorite. Ne pozabite, da je nujno začeti pogovor tudi o manj prijetnih temah.

KBik - Odlične pogoje boste imeli za okrepitev zdravja in počutja, če boste le sledili svojim željam in manj časa posvetili izpolnjevanju želja drugih. Čas je za spremembe.

LOven - Zdelo se vam bo, da lahko z zapeljevanjem dosežete prav vse. Ta način komunikacije vam je postal tako samoumeven, da se pogosto sploh ne zavedate, kako hitro zdrsnete v spogledovanje.