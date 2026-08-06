Horoskop - 6. 8. 2026

ARibi - Zadnji čas je, da sledite samo sebi. Ne bojte se samorealizacije in ne predajajte idej drugim, saj jih ne bodo mogli izpeljati namesto vas. Ukrepajte.

BVodnar - Izognite se notranji nestrpnosti, ki vas izčrpava ter vpliva na odnose. V javnosti boste bolj vidni in vplivni, zato bo sproščenost zelo dobrodošla.

CKozorog - Zadovoljni boste, a si boste želeli več prostega časa. Imate možnost, da se bolje organizirate, zato razmislite, kje zapravljate čas, ki je le vaš.

DStrelec - Aquam rersped maiorem que venis doloreium volorem fugit et ate et, optia dolorum, quatur alibus evendiorro voluptae pratur?Ab inis modi ius ne que et fugit, estrunt dol

EŠkorpijon - Pazite, da se ne ponovijo stare zgodbe ali pa vključijo obrambni mehanizmi, ki bi spet postavili vse na glavo, da ne bi izpeljali stvari čisto do konca.

FTehtnica - Fokus usmerite na dolgoročno življenje in si načrte zapišite. Tako boste imeli oporo za vsak korak posebej ter okolici ne bo uspelo, da vas preusmeri.

GDevica - Sicer ste varčni, a tokrat obstaja velika nevarnost prevelikega zapravljanja. Ne nakupujte preveč, zlasti ne za potovanja ali druge, saj boste pretiravali.

HLev - Domišljija se vam bo okrepila, zato boste odprti za umetnost in ustvarjanje. Karkoli boste ustvarili, pa boste želeli takoj podeliti s svojo dragoceno simpatijo.

IRak - Delo je vaša najboljša terapija, da se umirite in postavite v novo življenjsko vlogo. Ne zapletajte se v zgodbe drugih ljudi, saj boste ostali brez podpore.

JDvojčka - Če si želite bolj pestrega življenja, je čas, da se odzovete povabilom ter se pridružite dobri družbi. Za sproščanje v dvoje pa to nakažite čim prej.

KBik - Ne postavljajte se na glavo zaradi službe, saj ne morete doseči nemogočih pričakovanj, ki se sproti spreminjajo. Poslovni uspeh vam namreč ne bo kupil zdravja.

LOven - Bodite prisebni in sodelujoči, da se naučite drugače upravljati z denarjem ter dobrinami. Pridobili si boste koristna znanja ter privarčevali kar nekaj denarja.