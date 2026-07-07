Horoskop - 7. 7. 2026

ARibi - Zdelo se vam bo, da morate nujno nekaj narediti, a ne boste točno vedeli kaj. Zato boste precej nemirni, pripravljeni na akcijo in pozorni na vso okolico.

BVodnar - Zdelo se vam bo, da se vse spreminja, a boste vi sami spreminjali poglede na svet in bližnje. Čutili boste, da nekaj manjka, in našli pozabljeno veselje.

CKozorog - Navdušenje in nemir se bosta izmenjevala v vas, tako da ne boste mogli več mirovati. Življenje vas kliče v akcijo, kar vas lahko psihično obremeni.

DStrelec - Prisluhnite svojemu telesu in se orientirajte po počutju, ki vas bo vodilo tja, kjer bo bolje za vas. Če boste trmarili, se bo to poznalo na vašem zdravju.

EŠkorpijon - Nestrpni boste od prekipevajoče energije, s katero boste želeli le ustvarjati. Zdelo se vam bo, da imate moč, saj bo vse teklo natanko tako, kot želite.

FTehtnica - Polni boste optimizma in ga želeli podeliti z bližnjimi, pa boste kmalu dobili hladen tuš. To vas bo presenetilo, saj ste želeli le dobro počutje vseh.

GDevica - Počutje vam bo nihalo. Če boste sproščeni in optimistični, vas bo usoda nagradila, če pa se boste bali stopiti malo v neznano, si boste sami zapirali poti.

HLev - Navidezno bo vse v najlepšem redu in trudili se boste, da nihče ne bo posumil o spremembah, ki jih načrtujete. Končno boste povsem mirni glede vsega naprej.

IRak - Ne boste mogli več skrivati nemira in želeli se boste odmakniti od določenih ljudi, da ne bi opazili napetosti. Bližnjim ne boste mogli skriti svojih težav.

JDvojčka - Izčrpani boste še od preteklosti, tako da se ne boste mogli upirati dogodkom in boste samo sodelovali ter se presenetili s sproščenostjo, ki bo v vas.

KBik - Začeli se boste zavedati nekaterih talentov in postalo vam bo jasno, kakšen magnetni privlak so vaše misli. A videli boste, kako velika odgovornost je to.

LOven - Malce zmedeni boste, saj boste polni energije, dobre volje in notranje moči, a po drugi strani boste imeli kup nevšečnosti, ki vas bodo delale precej nervozne.