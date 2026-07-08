Horoskop - 8. 7. 2026

ARibi - Podpora zvezd je precej nejasna, a vas bo to naučilo zvesto slediti lastni intuiciji. Lahko, da boste obžalovali, da se prej niste tega lotili bolj konkretno.

BVodnar - Zdelo se vam bo, da morate poskrbeti zase in za družabno življenje. Partner bo ljubosumen, zato vas bo vodil stran od družbe, kar vas bo najprej celo zabavalo.

CKozorog - Jasno vam je že, da ste v fazi spreminjanja, a lahko, da vas bodo vseeno nekateri dogodki presenetili, saj ste se navadili na bolj počasne spremembe. Sodelujte.

DStrelec - Okolica čaka na vašo odločitev, vi pa se boste delali, da nič ne razumete. Ne boste mogli samo slediti, včasih je potrebno dati iniciativo za premik naprej.

EŠkorpijon - Lahko, da boste svoj seksualni magnetizem malo zlorabili pri pogovorih in načrtih ter izkoristili dobro voljo nasprotnega spola za uveljavitev svojih idej.

FTehtnica - Ne boste sodelovali pri problematičnih pogovorih in ogovarjanjih, raje se boste umaknili in ohranili svoje dobro počutje čisto. Vsi vas bodo čudno gledali.

GDevica - Sreča vam bo naklonjena, a vprašanje je, če boste sprejeli podporo vesolja, saj ste vse navajeni narediti sami in le stežka sprejmete čudovita darila usode.

HLev - Veliko boste razmišljali o ljubezni in skozi pogovor spoznali, kako blizu vam je določena oseba in je ne boste želeli spustiti iz svojega življenja. Hvaležni boste.

IRak - V želji, da uresničite svoje sanje po popolnem domu, po harmoniji in ljubezni, ste načrtno zakrili določene notranje skrbi in strahove, ki vas bodo ponovno napadli.

JDvojčka - Manj kot se boste obremenjevali, kaj bi se moralo zgoditi, bolj vas bo življenje veselilo. Ko boste najmanj pričakovali, se bodo zgodile strastne spremembe.

KBik - Vse bolj boste čutili, da imate vpliv na bližnje in na čustveno življenje. To vas bo pretreslo, saj boste doumeli stvari za nazaj. A boste kmalu pozabili na vse.

LOven - Če boste dobro izpeljali dogovore v javnosti ali službi, vam bo dobra volja aktivirala ljubezen. S ponosom boste razlagali svoje uspehe in se strastno zapletli.