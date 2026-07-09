Horoskop - 9. 7. 2026

ARibi - Navduševali boste s svojo skrivnostnostjo. Ugotovili boste, da imate tako večjo svobodo in da lahko pridete do dobrih rezultatov brez, da se zapletete v odnosih.

BVodnar - Reševanje težav drugih vam ni prineslo večjih rezultatov. Še vedno imate željo po uspehu, a boste morali odnehati, sploh pri domačih. Ne boste jih premaknili.

CKozorog - Ljubezen bo lepa, le odprite se ji. Odlično bo, ker ne boste imeli časa o vsem premisliti, temveč boste samo reagirali. Zato bo vse veliko bolj gladko kot prej.

DStrelec - Veselite se časa, ko boste zadihali po svoje, čeprav je to odvisno od vas. Ne bodite navezani na stare odnose, saj vam novi ljudje prinašajo veliko več lepega.

EŠkorpijon - Dosegli boste večji uspeh od pričakovanega. Užaljeni pa boste, če drugi ne bodo želeli sprejeti vašega mentorstva, za katerega niso prosili. Pogovorite se.

FTehtnica - Razen partnerja vas drugi ne bodo razumeli in bodo iskali napake v vašem načinu razmišljanja ter komuniciranja. Lahko, da vas bodo želeli ustaviti na delovnem področju.

GDevica - Ne trmarite o preteklosti. Če želite, se lahko znova dogovorite o sodelovanju in opustite delo v prazno. Temeljito razmislite o sreči, ki si jo močno želite.

HLev - Ne glede na strast, boste ohranili trezno glavo in najprej želeli razčistiti vse zadeve za nazaj, da boste bolj mirno začeli popolnoma novo poglavje življenja.

IRak - Z vso vnemo se boste usmerili v svoje delo ali obnovo doma ter računali, da ne bo časa za pogovore, v katerih bi morali polagati račune.

JDvojčka - Lahko, da se bo sprostila ljubezen doma in boste začeli načrtovati spremembe, ki si jih dolgo želite. Življenje se vam bo postavilo na glavo v enem trenutku.

KBik - Precej neumnosti boste kvasili v družbi in tudi druge spodbujali k temu. Pomislite, kako bi se počutili na mestu partnerja, ko vas gleda, ko se izpostavljate brez potrebe.

LOven - Samski, predajte se poletni ljubezni. Ne boste se mogli upreti povabilu usode in se tako zapletli v iskrice ljubezni. Vezani boste znova na preizkušnji.