V novi številki Primorskih novic preberite

Ali država res nima denarja za delovanje Javnega zavoda za ples?

Odločitev ministrstva za kulturo, ki je napovedalo nižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah v kulturi, v teh dneh močno razburja javnost, kot vse kaže, pa je pod vprašajem tudi delovanje nekaterih javnih zavodov, ki jih financira omenjeno ministrstvo. Eden takšnih je Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.

Kdo so načelniki upravnih enot po Sloveniji, ki jih je razrešil minister Matoz?

Koga vse je razrešil Franci Matoz, minister za notranje zadeve in javno upravo? Novico jim je sporočil na sestanku v četrtek popoldne.

Dela na plazu naj bi bila zaključena do konca poletja

Zaradi obilnega deževja lani jeseni in letos spomladi se je na brežini pod zidom, ki podpira kolesarsko stezo od kajak centra v Solkanu preko nove brvi v smeri Plav oziroma proti Italiji, sprožil plaz, ki ga novogoriška občina zdaj urgentno sanira. Na 140-metrskem odseku urejajo kamnite drenaže za boljše odvajanje vode in večjo stabilnost terena.

Zamisel o plinskem terminalu razburja tudi Izolanke in Izolane

Morebitno gradnjo plinskega terminala v Koprskem zalivu, ki jo omogoča državni prostorski načrt (DPN), je pred jesenskimi lokalnimi volitvami postala ena osrednjih tem tudi v Izoli.

Rop za župana, Klakočer Zupančič za predsednico?

Nekdanji predsednik vlade napoveduje politične spremembe v prestolnici. Nekdanji glavni tajnik SD, ki je z anketo preverjal razpoloženje Ljubljančanov, pa pravi: “Janković je ranljiv.”