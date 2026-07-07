V novi številki Primorskih novic danes preberite

Kdo podtika požare na Krasu?

Kraševci so prepričani, da na meji med komenskim in goriškim Krasom nekdo v teh dneh neti požare. Danes zjutraj je zagorelo na pobočju Trstelja, požar so pogasili gasilci petih društev, tečajniki iz Sežane pa so nato pogorišče sanirali. V okolici Brestovice pri Komnu in Sel na Krasu v zadnjem mesecu skorajda ni deževalo, zato so tla že močno presušena. Uprava za zaščito in reševanje je za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Nekdaj najbolj obetavna vas v občini Idrija spet usiha

Godovičanom so minuli teden vodohran ponovno nekajkrat polnili gasilci z dovozom vode iz Idrije. To je bil slab zaključek prazničnega junija, ko so po zapletih odprli novo otroško igrišče in na pevskem večeru utrjevali skupnost. Gasilci vodo Godoviču dovažajo že vrsto let. Premalo vode v vodohranu je posledica suše, a še bolj visokih izgub vode v rešetastem vodovodnem omrežju.

V tišini iščejo mir za zadetek v polno

Na strelišču v stavbi nekdanje železniške postaje v Izoli se ob orožju, opremi in tarčah blešči tudi vitrina s pokali, ki pričajo o dolgi in uspešni zgodbi Strelskega kluba Izola. Klub, katerega začetki segajo v leto 1955, danes ni le prostor treninga in tekmovanj, ampak tudi generacijsko stičišče. V njem se znanje, disciplina in mirna roka prenašajo z izkušenih strelcev na mlade strelske upe.

Na primorski avtocesti gorela tovornjaka

Že tako infarktno primorsko avtocesto sta danes dodatno obremenila požara dveh tovornjakov. Kmalu po drugi uri popoldne so zagorele zavore tovornjaka na Ravbarkomandi, tri četrt ure kasneje pa je nad Razdrtim zagorel madžarski tovornjak.

Zaposlitve v DZ: Resni.ca službo zagotovila partnerju Katje Kokot

Parlamentarne stranke so po začetku novega mandata v poslanskih skupinah zaposlile 80 strokovnih in administrativnih sodelavcev. Med novimi in ohranjenimi uslužbenci so številni strankarski kadri, nekdanji kandidati za poslance, člani podmladkov, občinski funkcionarji, pa tudi družinski člani in dolgoletni politični zavezniki.

FUGA vabi in se upira z gledališčem mladih

“Mladi bi radi, da se sliši njihov glas, njihov pogled na negotovo prihodnost,” pravi Ivan Loboda, umetniški vodja FUGE, mednarodnega festivala produkcij gledaliških akademij. Ta bo od petka v Kopru že sedmič prikazal izvirne študentske predstave in povezal mlade tudi z izmenjavo izkušenj ter okroglo mizo o prihodnosti gledališča, kakršno si želijo nadebudni ustvarjalci.

Poraza za trnovo pot do Dohe

Slovenija po dveh zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu (SP) prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah z zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj sedem tekem.