V novi številki Primorskih novic preberite

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Občinski svetnik SDS v Ajdovščini Dejan Škvarč se je znašel pod drobnogledom po tem, ko so uporabniki družbenega omrežja TikTok opozorili na komentarje, ki jih je pod profilom funlink123 objavljal pod videoposnetki več uporabnic, med njimi tudi mladoletnih.
Izžrebani vrtičkarji že snujejo svoje “kmetijske” načrte
V dolini v Olmu v Kopru so najemnikom v uporabo predali urbane vrtičke.
Turistično napredujejo, storitve odhajajo
Mostarji so izgubili že banko in pošto, zdraj vrata zapira še lekarna.
Piransko sol zelo cenijo tudi Japonci
V Sečoveljskih solinah so tik pred žetvijo prve letošnje soli, prvi solni cvet pa so že pobrali.
Tekačem vročina ni prišla do živega, na cilju jih je ohladila Tolminka
Soča Outdoor je tri dni gostil 2600 tekačev, množico spremljevalcev in obiskovalcev.
Strmoglavil na pašnik, poškodbe so bile usodne
Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil padalec. Skupaj s prijatelji je s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo.
S seksom motila hotelske goste
Policisti so posredovali pred enim izmed hotelov v Piranu, kjer sta spolno občevala 49-letni moški in 38-letna ženska.
Več imamo izdelanih orientacijskih zemljevidov kot tekmovalcev
S premočjo čeških predstavnikov se je končalo evropsko prvenstvo mladih v orientacijskem teku.
Janša napovedal selitev veleposlaništva v Jeruzalem
Opozicija je kritična do napovedi Janeza Janše o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva.