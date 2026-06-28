V novi številki Primorskih novic preberite

Jutri v PN

Izžrebani vrtičkarji že snujejo svoje “kmetijske” načrte

V dolini v Olmu v Kopru so najemnikom v uporabo predali urbane vrtičke.

Turistično napredujejo, storitve odhajajo

Mostarji so izgubili že banko in pošto, zdraj vrata zapira še lekarna.

Piransko sol zelo cenijo tudi Japonci

V Sečoveljskih solinah so tik pred žetvijo prve letošnje soli, prvi solni cvet pa so že pobrali.

Tekačem vročina ni prišla do živega, na cilju jih je ohladila Tolminka

Soča Outdoor je tri dni gostil 2600 tekačev, množico spremljevalcev in obiskovalcev.

Strmoglavil na pašnik, poškodbe so bile usodne

Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil padalec. Skupaj s prijatelji je s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo.

S seksom motila hotelske goste

Policisti so posredovali pred enim izmed hotelov v Piranu, kjer sta spolno občevala 49-letni moški in 38-letna ženska.

Več imamo izdelanih orientacijskih zemljevidov kot tekmovalcev

S premočjo čeških predstavnikov se je končalo evropsko prvenstvo mladih v orientacijskem teku.

Janša napovedal selitev veleposlaništva v Jeruzalem

Opozicija je kritična do napovedi Janeza Janše o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva.