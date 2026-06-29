V novi številki Primorskih novic preberite

Stanovalci hiš med Hraščami in Hrenovicami se že tri leta držijo za glavo in trepetajo, kdaj jim bo kakšno vozilo zapeljalo na vrt ali v hišo.

Delfinka pri Seči je bila najverjetneje bolna

Pri rtu Seča je poginila mlada samica velike pliskavke, ki je nasedla v plitvini. Kljub hitremu posredovanju članov Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos živali niso mogli rešiti.

Morski pes, ki je razdelil stroko, je razkril svoj rodovnik

Znanstveniki so razrešili uganko identitete morskega psa iz Rogoznice na Hrvaškem. Pred časom se je zapletel v mrežo lokalnih ribičev, ki so ga nato prodali bližnji restavraciji. Izkazalo, da je šlo za mladiča izjemno redkega belega morskega volka.

Ajdovski občinski svetnik spremenil ime profila, komentarji ostajajo

Ajdovski občinski svetnik iz vrst SDS Dejan Škvarč je te dni v središču pozornosti zaradi svojih neprimernih komentarjev pod objavami tudi mladoletnih deklet na omrežju TikTok. Kot smo včeraj poročali, je Škvarč profil funlink123 po prejemu naših vprašanj izbrisal z omrežja, kar pa ne drži.

Evropsko prestolnico kulture je z gospodarsko delegacijo obiskal predsednik ene največjih japonskih finančnih skupin na svetu

V okviru programa Evropske prestolnice kulture je Novo Gorico in Gorico z delegacijo obiskal predsednik fundacije EU-Japan Fest in predsednik uprave skupine Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), ene največjih finančnih skupin na svetu, Makoto Takashima.

Shirano “srce” najmlajše vasi na Idrijskem potrebuje podporo

Ledine so najmlajša vas na Idrijskem, ki je sama odprla oddelek vrtca v gasilskem domu. Sočasno si skupaj z Občino Idrija več kot desetletje prizadevajo za obnovo dotrajane šole in izgradnjo vsaj majcene telovadnice. Minister za izobraževanje, ki je za prvi obisk izbral prav Ledine, je obljubil, da bo ministrstvo pripravilo načrt, kako obnove najmanjših šol postaviti ob bok večjim.

Številni vozniki po štiripasovnici med Koprom in Bertoki vozijo prehitro

Sprememba obalne hitre ceste v glavno cesto, za katero vozniki ne potrebujejo več vinjete, se pri nekaterih še ni povsem prijela. Hitrost je že pol leta omejena na 90 kilometrov na uro, kar pa številni vozniki ne upoštevajo. 25-letni voznik je v noči na ponedeljek med Bertoki in Koprom divjal kar s hitrostjo 183 kilometrov na uro.

Po šestih letih premora se vrača Piranski kino pod zvezdami

Po šestih letih bo Piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu Pastoralno-kulturnega centra Georgios spet razveseljeval filmske navdušence. Največ zaslug za to imajo mladi iz društva Škver v navezi s piransko župnijo, pri čemer so lahko računali na pomoč in podporo še nekaterih drugih. Od julija do konca avgusta si bo vsako sredo mogoče ogledati niz brezplačnih filmskih projekcij, prva bo že v sredo ob 21.30. Gre za slovenski film Skriti ljudje.

Rockerjev s Šentviške planote ne prežene niti vročinski val

Če obstaja kraj, kjer tudi skoraj neznosna poletna vročina ne more premagati dobre volje, potem je to Gora Rocka. Festival, ki že več kot dve desetletji združuje glasbo, prostovoljstvo in dobrodelnost, je tudi letos dokazal, da ga ne ustvarjajo le nastopajoči na odru, temveč predvsem ljudje pred njim. Tisti, ki se iz leta v leto vračajo na travnik nad Baško grapo, in tisti, ki ga letos odkrivajo prvič.

Vinčić na največjem stadionu pred najbolj fanatičnimi navijači

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je bil delegiran za glavnega sodnika tekme šestnajstine finala svetovnega prvenstva med Mehiko in Ekvadorjem, ki bo v noči na sredo ob tretji jutranji uri po srednjeevropskem času.