V novi številki Primorskih novic preberite

Čeljustniki se iz ZDA vračajo z nagrado za inženirsko odličnost

Ko so Čeljustniki iz Divače v začetku junija odpotovali v ameriško zvezno državo Massachusetts, so s seboj odnesli veliko več kot robota, projekt in tekmovalne predstavitve. V ZDA so kot Iron Jaws (železne čeljusti), kakor so se za to enkratno priložnost preimenovali, predstavljali svojo šolo, občino in državo. Na mednarodnem tekmovanju so se pomerili z več kot 100 ekipami iz različnih delov sveta in se domov vrnili z nagrado za inženirsko odličnost (Engineering Excellence Award).

Italijan, ki je napadal mlada dekleta na Goriškem, ne bo šel v zapor

Za zaprtimi vrati sodne dvorane novogoriškega okrožnega sodišča se je začel sodni postopek zaradi nedavnih napadov na tri mlada dekleta. Spomladi se je nanje spravil 25-letni Italijan Roberto Antonel, ki se je danes oglasil prek videopovezave iz prostorov mariborske enote forenzične psihiatrije, kjer prestaja pripor. Novogoriško tožilstvo proti Antonelu ni vložilo obtožnice, temveč zanj predlaga obvezno psihiatrično zdravljenje v ustanovi.

Ropotajoči jaški krajanom zaselka Žigoni kratijo dnevni mir in nočni spanec

Stanovalci ob glavni ulici renškega zaselka Žigoni že dobro leto opozarjajo na ropot, ki ga na prometni ulici povzroča vožnja čez pokrove jaškov. "Vsakič ko prek teh poškodovanih delov zapelje osebno ali, še huje, težko tovorno vozilo, se sprosti močan ropot in tresljaj, ki ponoči zbuja krajane, čez dan pa povzroča nenehen stres. Promet se ne ustavi, z njim pa ne ta nevzdržni ropot," je v zapisu, ki smo ga prejeli tudi v uredništvo PN, težave opisal krajan.

Pri Belopeških jezerih umrla Slovenka in njen sin

Pri Belopeških jezerih so pohodniki v ponedeljek našli trupli. Italijanski mediji so že predvčerajšnjim poročali, da so policisti potrdili identiteto 49-letne slovenske državljanke, danes pa so dodali, da naj bi v nesreči umrl tudi njen sin.

Briški Nonetovci so se napohajali

Po Brdih s'm pohaju je “hišna” zborovska skladba Noneta Brda, brez katere se na njegovih nastopih nič ni začelo niti končalo. Tako je bilo tudi v soboto na dvorišču gradu Dobrovo, kjer so nonetovci množici svojih Bricev in ljubiteljem petja od drugod podoživeli svojo 40 let dolgo pevsko popotovanje. Je bilo vsega tega pohajanja dovolj, so se napohajali?

Brkinske občine v ureditev skupnega Centra za predelavo sadja in zelenjave

Letos jeseni bo na Tatrah v Brkinih zaživel Center za predelavo sadja in zelenjave. Center v nekdanji šoli in zadružnem domu, ki je skupen projekt štirih brkinskih občin - to so Hrpelje-Kozina, Divača, Pivka in Ilirska Bistrica - ter Parka Škocjanske jame, bo manjšim vrtičkarjem in sadjarjem omogočal predelavo viškov lastnih pridelkov.

Z življenjem so še bolj kot v Sloveniji zadovoljni le na Danskem

Slovenci po najnovejšem spomladanskem Eurobarometru svoje osebno življenje in materialni položaj ocenjujejo bolje od evropskega povprečja, pri zaupanju v institucije, podpori vojaški pomoči Ukrajini in pri evropskih obrambnih izdatkih pa so bistveno bolj zadržani. Najbolj jih skrbijo draginja, zdravstvo in stanovanja.

Po osvežitvi prihaja prijetnejše poletje

Vročinski val bo z večernim prehodom hladne fronte popustil, obetajo pa se nam poletni dnevi, ki jih bo spet mogoče uživati na prostem. Na Primorskem bodo temperature v prihodnjih dneh vztrajale okoli 30 stopinj Celzija, vreme bo večinoma sončno in stabilno, v začetku prihodnjega tedna pa se znova povečujejo možnosti za plohe in nevihte.

Svetovna rekorda in kolajne Brine Janjić

“Najbolj mi je ostal v spominu svetovni rekord in evropski naslov v kategoriji do 19 let s 688 podrtimi keglji. Vesela sem, da mi je uspelo obdržati pripravljenost in slaviti tudi na svetovnem prvenstvu do 23 let,” je po nedavnem uspehu kariere ob koncu sezone povedala Brina Janjić.