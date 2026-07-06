V novi številki Primorskih novic preberite

Očimu, ki je spolno zlorabljal pastorko od njenega 12 leta, enajst let zapora

Višji sodniki so pred kratkim potrdili sodbo, s katero je senat koprskega okrožnega sodišča Hasanu M. zaradi spolne zlorabe pastorke prisodil enajst let zapora. Spolne zlorabe deklice so se začele, ko je bila stara 12 let in so trajale vse do aretacije obsojenega.

Prvačina: po tridnevnem praznovanju dopust, avgusta pa zbor krajanov

Prvačina je minuli konec tedna kar tri večere obeleževala krajevni praznik. Za ogrevanje so letele krogle balinark, starejše je na ples vabil večer narodno zabavne glasbe, za spomin na (tudi) zdomsko preteklost je skrbela ekipa muzeja Hiša Aleksandrink, osrednji dogodek pa je bil koncert Prvačke pleh muzike, ki je v pripravo na 275-letnico vstopila z novim dirigentom Timotejem Jermanom. Predsednik krajevne skupnosti Robert Černe se je zahvalil številnim prostovoljcem, novogoriškega podžupana Marka Tribušona pa je spomnil na težave kraja s skoraj dva tisoč prebivalci, ki je izgubil edino trgovino.

“Kitajščina je kar težek jezik, ampak se ga da naučiti”

Dvajset osnovnošolskih otrok je en počitniški teden posvetilo učenju kitajščine in kitajske kulture. Prostor poglobljenega spoznavanja Kitajske je že 12. leto zapored bila Konfucijeva učilnica v Kopru.

V Ilirski Bistrici se začenja gradnja športnega centra

Začenja se gradnja Športnega centra Trnovo, pomembnega objekta za uspešen razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa v občini Ilirska Bistrica. Minule dni je bila podpisana pogodba za izvedbo prve faze gradnje. Izvajalec del napoveduje, da se bodo ta začela čim prej, saj je ključno, da so izvedena v toplem delu leta.

Vsega dovolj, ničesar preveč - preprosto iskrena Silva Čušin

Filmska in dramska igralka Silva Čušin je v petek v Divači na borjaču Škrateljnove domačije povedala, da tudi po skoraj petih desetletjih predanosti igri do nje čuti še ogromno veselja. Njej in njenim nepozabnim filmskim vlogam je bil namenjen letošnji Poklon, tradicionalna prireditev Muzeja slovenskih filmskih igralk in igralcev, na kateri se vsako leto v bližini rojstnega dne znamenite Ite Rine, 7. julija, z občinstvom poklonijo enemu od domačih filmskih talentov.

Drugi Numatronic napolnil plesišče ob Bonifiki

V noči s sobote na nedeljo se je večtisočglava množica ljubiteljev elektronske glasbe ponovno zbrala v Kopru na drugi izvedbi Numatronica in potrdila, da Koper premore občinstvo, ki ceni kakovostno elektronsko glasbo in pristno plesno izkušnjo. Za vrhunec večera je ponovno poskrbel DJ Umek, ki je nastopil v posebnem vinilnem back-to-back setu z nemškim zvezdnikom SHDW.

Na portoroški mivki zlato najprej Avstrijcem in Čehinjam

Igrišča na Centralni plaži v Portorožu so te dni polna odličnih mladih odbojkarjev, ki se na mivki borijo za naslove srednjeevropskih prvakov v kategorijah od U-16 do U-20. Po prvi tretjini prvenstva, končanem tekmovanju U-18, Slovenci niso prišli do vrhunskih izidov. Pot najboljših se je končala v četrtfinalu. Tekmovanje bo končano v petek.