V novi številki Primorskih novic preberite

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Če vinarji marsikje po Sloveniji v svoje hrame vabijo okrog martinovega oziroma v jesensko zimskem času, v Vipavski dolini ni tako. Tukajšnji vinarji namreč vsako poletje že tradicionalno odprejo vrata svojih kleti ter vabijo k okušanju vrhunskih vin in domačih prigrizkov. Gostom so na voljo znotraj objavljenih urnikov, predhodne najave pa so več kot zaželene, da se lahko vinarji primerno posvetijo vsakemu gostu.
Po zavrnjenem odloku še naprej razburja nova prometna signalizacija
Predlog spremembe odloka, s katerim je Občina Izola želela urediti parkiranje v Livadah z uvedbo letnih abonmajev za stanovalce, ni dobil podpore občinskega sveta. Parkirna politika v Livadah ostaja odprto vprašanje, ki razdvaja lokalno skupnost.
Doma pridelane breskve hitro najdejo kupce, cena za kilogram tudi štiri evre
Kmetijska stroka opozarja, da je mladih nasadov breskev v Vuipavski dolini še naprej zelo malo, zato pa težav s prodajo letošnje letine ni.
Delamaris v nov večji investicijski cikel
Delamaris načrtuje nov večji val naložb. Med ključnimi projekti tovarne ribjih konzerv je popolnoma avtomatizirana linija.
Podpisi še za ljudsko iniciativo o Fiesi
Potem ko so predstavniki Civilne iniciative Piran in svetnik Davorin Petaros v sredo v vložišče piranske občine predali 921 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, so v petek oddali še 918 podpisov.
Matej Erjavec: “Nihče, ki je tja odšel, se ni vrnil boljši”
Številni mladi slovenski košarkarice in košarkarji se odpravljajo v ameriško študentsko košarkarsko ligo. Predstavniki slovenske košarke jim zaradi finančnih koristi privoščijo igranje v domovini košarke, a se bojijo, da bo to izpraznilo slovenski košarkarski bazen.
Najhitrejša med vsemi je bila italijanska freza
Konec tedna se je na Banjšicah odvilo že četrto svetovno prvenstvo v dirkanju s frezami.