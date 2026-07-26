V novi številki Primorskih novic preberite

Po zavrnjenem odloku še naprej razburja nova prometna signalizacija

Predlog spremembe odloka, s katerim je Občina Izola želela urediti parkiranje v Livadah z uvedbo letnih abonmajev za stanovalce, ni dobil podpore občinskega sveta. Parkirna politika v Livadah ostaja odprto vprašanje, ki razdvaja lokalno skupnost.

Doma pridelane breskve hitro najdejo kupce, cena za kilogram tudi štiri evre

Kmetijska stroka opozarja, da je mladih nasadov breskev v Vuipavski dolini še naprej zelo malo, zato pa težav s prodajo letošnje letine ni.

Delamaris v nov večji investicijski cikel

Delamaris načrtuje nov večji val naložb. Med ključnimi projekti tovarne ribjih konzerv je popolnoma avtomatizirana linija.

Podpisi še za ljudsko iniciativo o Fiesi

Potem ko so predstavniki Civilne iniciative Piran in svetnik Davorin Petaros v sredo v vložišče piranske občine predali 921 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, so v petek oddali še 918 podpisov.

Matej Erjavec: “Nihče, ki je tja odšel, se ni vrnil boljši”

Številni mladi slovenski košarkarice in košarkarji se odpravljajo v ameriško študentsko košarkarsko ligo. Predstavniki slovenske košarke jim zaradi finančnih koristi privoščijo igranje v domovini košarke, a se bojijo, da bo to izpraznilo slovenski košarkarski bazen.

Najhitrejša med vsemi je bila italijanska freza

Konec tedna se je na Banjšicah odvilo že četrto svetovno prvenstvo v dirkanju s frezami.