V novi številki Primorskih novic preberite

Bo neprekinjena ločilna črta ob priključku za Hrašče rešila vse težave?

Na Direkciji za infrastrukturo (DRSI) so se po opozorilih domačinov in medijskih objavah, da je odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče izjemno nevaren in nepregleden, odločili, da bodo tam dodatno označili neprekinjeno ločilno črto ter s tem prepovedali prehitevanje na območju priključka za Hrašče. Medtem domačini predlagajo dodatne ukrepe za zagotovitev prometne varnosti.

Hotel in terme kot nova razvojna priložnost za Cerkno

Leta 2019 napovedana prenova hotela in term v Cerknem je sedem let pozneje pred uresničitvijo. Vmes je morala lastnica - Postojnska jama - rešiti ogromno nedojemljivih težav. Obnova, ki so ji priključili še izgradnjo 38 stanovanj, je medtem iz napovedanih sedem zrasla na 12 milijonov evrov in je tik pred uresničitvijo. Prenovljen hotel in terme želijo odpreti decembra leta 2027.

Dva tisočaka mesečne najemnine za Kavarno EPIC sta očitno preveč

Kot vse kaže, bo Kavarna EPIC še nekaj časa odprta zgolj ob nedeljah. Mestni občini Nova Gorica namreč tudi v drugem poskusu zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem ni uspelo dobiti najemnika za kavarno, čeprav je tokrat ceno najemnine znižala za 30 odstotkov. Na javno zbiranje ponudb se namreč ni prijavil nihče.

Nov krak Južne ceste za razbremenitev prometa proti središču

V Izoli so pričeli z gradnjo prve faze novega kraka Južne ceste, ki bo po dokončanju povezal vstopno krožišče pri priključku Izola s Kajuhovo ulico. Nova prometnica bo razbremenila Industrijsko cesto in glavno mestno vpadnico, pred nadaljevanjem del pa bo treba urediti še strugo hudournika Morer in komunalno infrastrukturo.

Agata Tomšič: “Moja utopija je višje izraze umetnosti približati vsem slojem družbe”

Prvi intervju v vlogi umetniške vodje Mittelfesta v slovenščini! Agata Tomšič je z navdušenjem sprejela vabilo na razgovor, v katerem je lahko spregovorila v slovenskem jeziku. Doma je namreč iz Izole (letnik 1986), po odhodu na študij v Bologno pa živi v Italiji že 22 let. Zvabil jo je DAMS z univerzitetnim programom, posvečenem sodobnemu gledališču. V ta svet si je mlada Izolanka želela, v tem italijanskem svetu, zapisanem sodobni gledališki ustvarjalnosti, se je Agata Tomšič izobrazila.

Na novo sojenje zaradi uboja mladega fanta v vasi Postaja bo počakal na prostosti

Potem ko je pred dnevi koprsko višje sodišče razveljavilo sodbo zaradi uboja Danija B. in je obtoženi David Štrukelj odkorakal iz zapora na Dobu, je novogoriško državno tožilstvo sodišču predlagalo, da zanj ponovno odredi pripor. A bo Štrukelj na novo sojenje počakal na prostosti.

Prihaja najhujši vročinski val tega poletja

Primorsko čaka dolgotrajen in stopnjujoč se vročinski val. Že od sobote bo za jugozahod države veljalo rdeče vremensko opozorilo, temperature pa se bodo ponekod povzpele do 39 ali celo 40 stopinj Celzija. Zaradi toplih noči bo toplotna obremenitev velika tudi za zdrave ljudi, ob burji pa se bo še povečala požarna ogroženost naravnega okolja.

Koper brani dva gola prednosti

Pred koprskim nogometaši je tekma, ki bi lahko odprla novo poglavje v klubski zgodovini, kajti nasmiha se jim napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige. Kopru to doslej še ni uspelo, če izvzamemo četrtfinale že bivšega pokala Intertoto, ki je bil tedaj po rangu Uefe enak konferenčni ligi. Njihov tekmec v tretjem predkrogu bo Lugano, ki je skupno s kar 6:1 izločil Djukagini.

Gasilci vlekli skoraj kilometer cevi

Skoraj kilometer cevi so gasilci iz Bovca, Srpenice in Loga pod Mangartom v torek vlekli v strmo in težko prehodno pobočje Planje, da so lahko pogasili začetni požar, ki ga je iz zraka opazil padalec. Na višini 1500 metrov je gorelo podrastje. Če požara ne bi tako hitro opazil, bi se lahko hitro razširil. Pri gašenju sta pomagala še pilota z dvema letaloma.