V novi številki Primorskih novic preberite

Požarna ogroženost - za katastrofo je dovolj že ena iskra

Za velik požar v teh dneh ni potrebna strela. Dovolj je že ena sama iskra: iskra brusilke, kosilnice, motorne žage ali odvrženega cigaretnega ogorka. Po tednih visokih temperatur, skoraj brez padavin, je vegetacija po vsej Sloveniji močno izsušena. Če se temu pridruži še veter, se lahko ogenj v nekaj minutah razširi na večje površine.

Koča je pred izzivi energetske obnove, denarja pa ni

Planinsko društvo Podbrdo jutri vabi na Črno prst, kjer bodo skupaj s planinci, domačini in obiskovalci obeležili dva pomembna jubileja, 60. obletnico odprtja Doma Zorka Jelinčiča in 50 let od izgradnje tovorne žičnice za njegovo oskrbo. Na koči, ki letno gosti do pet tisoč obiskovalcev in zabeleži okoli 700 prenočitev, so letos postavili sončno elektrarno, stavba kliče po energetski sanaciji in ureditvi čistilne naprave.

V Centru starejših je med julijskimi slavljenci tudi najstarejša stanovalka

V Centru starejših Deos v Kopru so se včeraj stanovalci, ki so rojstni dan praznovali ta mesec, zbrali ob torti, glasbi in voščilih zaposlenih, svojcev in sostanovalcev. Med slavljenci sta izstopali Ana Tkavc iz Pirana, ki je dopolnila 103 leta in je najstarejša stanovalka centra, ter Vida Medvešček iz Portoroža, ki je praznovala 99. rojstni dan.

Evan Miliani: “Moj klavir je hiša polna živali in življenja”

Na Dunaju so dvorane, v katerih glasba ne utihne z zadnjim tonom. Ostane med lesenimi oblogami, v visokih stropih in spominu prostora. Ehrbar Saal je ena izmed njih. Po njenem odru so hodili Liszt, Brahms in Mahler, danes pa vanjo prihajajo mladi glasbeniki z vsega sveta, vsak s svojo zgodbo in tihim pričakovanjem, da bo prav tam naredil korak, ki ga bo zaznamoval. Med njimi je letos sedel tudi devetletni Evan Miliani iz Bazovice.

Tolminator je dozorel: štirje dnevi metala, brez odvečnega blišča

Na sotočju Soče in Tolminke se je tudi letos zbrala pisana mednarodna skupnost ljubiteljev ekstremne glasbe. Tolminator je v štirih letih zrasel iz pogumnega naslednika nekdanjih tolminskih metal festivalov v samozavesten festival z lastno identiteto.

Irena Hvala, medicinska sestra z Vojskega, pušča bogato kulturno sled s pisanjem, igranjem in še marsičim

Ireni Hvala so se za vsestranski kulturni pogon Vojskega v minulih dneh zahvalili domala vsi domačini živeči na planoti in razsejani naokrog. Jakobov praznik in 50. obletnica kulturnega društva Planika, v katerem je dejavna od začetka, je bil tudi njen praznik.