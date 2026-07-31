V novi številki Primorskih novic preberite

Ajdovski planinci so skupaj z oskrbniki koče zadnje tedne urejali kočo Antona Bavčerja in njeno okolico.

Pri gašenju požara na zahtevnem terenu sodelovalo skoraj sto gasilcev

Požar, ki je na težko dostopnem in skalnatem pobočju Planje na Bovškem izbruhnil že v torek in so ga gasilci s pomočjo letal za gašenje v štirih urah pogasili, se je v četrtek zvečer ponovno razplamtel in se je do petkovega popoldneva razširil na dobrih 12 hektarjev. Gasili ga bopdo tudi v soboto, morda še v nedeljo.

Tri leta po obsodbi dr. Oskar le za zapahi

Obsojeni hrvaški zdravilec Franjo Keleminović, znan tudi kot dr. Oskar, je trinajst let po smrti Ajdovke Ave Curk in tri leta po obsodbi na zaporno kazen vendarle končal za zapahi.

Sprehode psov omejite na jutranje in večerne ure, prevoze pa na nočni čas

Med vročinskim valom moramo tudi živalim omogočiti lažje prenašanje visokih temperatur.

V eni uri na supu iz morja pobral vrečo plastike

Med veslanjem s supom od Valdoltre do zaliva sv. Jerneja je Bojan Korenini v približno eni uri iz morja pobral večjo količino plastičnih odpadkov. S svojim dejanjem je želel opozoriti, da lahko k čistejšemu morju prispeva prav vsak.

V PRILOGI SOBOTA V NEDELJO: - Zakaj je potovanje z letalom zelo naporno za telo - Kalcij in kalij sta antagonista - Poletna šola v Bovcu povezuje Evropo

Fiesa: referenduma ne bo, a niti prodaje zemljišč

Zgodba o prodaji zemljišč v Fiesi je dosegla epilog: referenduma, za razpis katerega sta pobudnika zbrala dovolj podpisov podpore, ne bo. Svetniki pa bodo na dopisni seji razpravljali o predlogu razveljavitve sklepa o prodaji zemljišč.

Intereuropa ima novo vodstvo

Intereuropa, kjer si predsedniki uprav tako rekoč podajajo kljuko, ima spet novega, sicer začasnega šefa.

Ferska lekcija volje in vztrajnosti ekipi z vseh vetrov

Četrtkov večer je bil črn za slovenski nogomet, kajti prav vsi trije klubi v predtekmovanju za konferenčno ligo so izpadli. Med njimi si je pravo blamažo privoščil Koper.

Fotografski natečaj ob jubileju Bohinjske proge

V Fotoklubu Nova Gorica bodo 120. obletnico Bohinjske proge obeležili tudi s podobami skozi fotografski objektiv.

Slovenski odbojkarji morajo za finale premagati Poljake

Slovenske odbojkarje v polfinalu lige narodov čakajo Poljaki.