V novi številki Primorskih novic preberite

Za gasilci že tretji dan gašenja na zahtevnem terenu

Gasilci iz sedmih gasilskih zvez so se včeraj že tretji dan borili s požarom na strmem pobočju Planje. Vse tri dni so gasilcem, ki so ogenj gasili na nevarnem terenu, pomagale posadke letal air tractor in helikopterja Slovenske vojske. Požar so omejili že v soboto, a so se vseskozi pojavljala nova podtalna žarišča. Danes popoldne je bil na terenu tudi predsednik vlade Janez Janša, ki se je gasilcem zahvalil za požrtvovalnost.

Predsednica po nesreči nadaljuje z dopustom

Predor Kastelec je bil v petek popoldne tri ure zaprt zaradi nesreče, v kateri je bila udeležena predsednica države Nataša Pirc Musar. Iz njenega urada so sporočili, da je v nesreči utrpela lažje poškodbe, njena sopotnica pa hujše. Podrobnosti o tem, kako se je zgodila nesreča, so zelo skope. Na policiji so pojasnili, da sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe.

Kriminalisti preiskujejo sum kaznivih dejanj, na Slovenskih železnicah pojasnjujejo, da ne gre za vandalizem

Železniška postaja Most na Soči je bila v petek popoldne prizorišče neobičajne nesreče. Dva vagona, na katerih so bili naloženi avtomobili, sta se iztirila. Policisti in kriminalisti so okoliščine nesreče, v kateri se ni nihče poškodoval, še preiskovali. "Po prvih ugotovitvah lahko izključimo, da je šlo za vandalizem," so v soboto pojasnili v Slovenskih železnicah.

Do morja brez ovir: kako dostopne so istrske plaže za invalide?

Za večino ljudi je odločitev, na kateri plaži bodo preživeli poletni dan, stvar navade, sence ali gneče. Za invalide je vprašanje nekoliko drugačno. Ali bodo sploh lahko prišli do morja, ali bo pot do njega varna in ali bodo v vodo lahko vstopili brez pomoči druge osebe?

Parkiranje v garaži na Krožni cesti samo še na lastno odgovornost

Dolgo pričakovana obnova garažne hiše na Krožni cesti na Markovcu se vse bolj oddaljuje. Po novem voznike tam pričaka tabla z napisom, da je njena uporaba na lastno odgovornost. Ali se v prihodnje lahko celo zgodi najhujše in bodo morali garažo zaradi slabe statične ocene in nevarnosti dokončno zapreti?

Najboljši na svetu je nekaj prepustil tudi tekmecem

Tridnevni kolesarski festival v režiji Tadeja Pogačarja je dosegel svoj namen. Seveda se je tudi na domačih cestah (skoraj) vse vrtelo okrog številke ena na svetu, ki je delil veliko trenutkov s svojimi navijači. Kot to neredko počne tudi na največjih dirkah. Jih bo naslednjič na Vuelti? Odgovor bomo izvedeli jutri.

Ali lahko s kategorijo B vlečem počitniško prikolico?

Poleti je na cestah poleg ostalih tudi več avtomobilov s prikolicami, počitniškimi prikolicami, čolni, strešnimi kovčki in kolesi na nosilcih. Vleka priklopnega vozila ni zahtevna le zaradi drugačnih voznih lastnosti, ampak tudi zaradi pravil, ki jih morajo vozniki poznati.