V novi številki Primorskih novic preberite

V goriškem Spominskem parku bo tudi spomenik goriškim partizanom

Vsedržavno združenje partizanov Italije (VZPI) Gorica je ob podpori Kulturnega doma Gorica začelo z zbiranjem prispevkov za postavitev spomenika 616 padlim goriškim partizanom v Spominskem parku sredi mesta. Med njimi je bila velika večina Slovencev, a tudi nekaj Italijanov, ki so se v slovenskih in italijanskih enotah borili za osvoboditev izpod nacifašizma.

S pogostimi vročinskimi valovi se bo očitno treba sprijazniti

Na Markovcu je v nedeljo opoldne vročina presegla vse dosedanje meritve. Med 12. in 13. uro se je temperatura po podatkih Arsa povzpela na kar 40,1 stopinje Celzija, kar je za 1,3 stopinje več od prejšnjega rekorda, izmerjenega 5. avgusta 2017. Kako se tamkajšnji prebivalci spopadajo s tretjim letošnjim vročinskim valom, smo preverili dan po rekordni nedelji.

Javna kolesa v Novi Gorici vse pogosteje tarča vandalov

Sistem izposoje javnih koles GO2GO je pomemben del trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju. V mestni občini je trenutno v sistem javne izposoje koles GO2GO vključenih 20 postajališč z 89 kolesi, pojavljajo pa se že pobude za postavitev novih. Da bi tovrstno izposojo koles organizirali tudi na podeželju, pa je malo verjetno.

Tožilstvo je zaradi razdejanja na pokopališčih vložilo obtožni predlog še proti tretjemu Bolgaru

"Krajani smo bili zelo prizadeti in ogorčeni. To je bil prvi takšen primer pri nas," je na sojenju Bolgaroma, ki se zagovarjata zaradi tatvin in razdejanja na pokopališčih v Sv. Antonu in na Škofijah, povedal Miloš Markočič. Na koprskem okrajnem sodišču se z izpovedmi domačinov nadaljuje sojenje Milenu Yordanovu in Georgiju Dobrinovu Gospodinovu. Tožilstvo je pred kratkim vložilo obtožni predlog še proti tretjemu Bolgaru, ki naj bi sodeloval pri tatvinah in uničevanju grobov.

V Pavlovčevi galeriji razstava ustvarjalcev, ki so v Ilirski Bistrici našli drugi dom

Pavlovčeva galerija gosti raznoliko likovno razstavo, ki na enem mestu združuje štiri avtorje povsem različnih slogov, tehnik in ozadij. Na razstavi se predstavljajo domačinka Polona Simonič, ki že vrsto let živi na Irskem, ter Ivan Christmas, Siniša Ponjević in Laurent Thomas, ki so v Ilirski Bistrici in njeni okolici našli svoj drugi dom.

Nesrečo povzročil predsedničin voznik

Na policiji so se po številnih novinarskih vprašanjih o okoliščinah prometne nesreče, v kateri je bila v petek popoldne udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, le odločili, da pojasnijo nekatere okoliščine. Te informacij bi v drugih primerih delili najkasneje dan po nezgodi. V nesreči predsednice sta bili udeleženi dve vozili iz njenega spremstva, zaradi prekratke varnostne razdalje jo je povzročil 52-letni voznik mercedesa.

Na Vuelti bi lahko združil prijetno s koristnim

Tadej Pogačar se torej vrača tja, kjer se je vse skupaj začelo, ko je vstopil v svet poklicnega kolesarstva oziroma zavrtel pedala na svoji prvi tritedenski dirki. Danes je pričakovano sporočil, da bo lovil še manjkajočo rdečo majico na španski Vuelti, dirka se v monaški kneževini začenja 22. avgusta.

Razkrit še en del skrivnosti podzemne Reke

V okviru mednarodnih jamarskih odprav se je nedavno končala mednarodna odprava Reka Exploration za raziskovanje podzemnih tokov reke Reke, ki ponika v Škocjanskih jamah in pred iztokom v Jadransko morje izvira kot Timavo v Štivanu v Italiji.