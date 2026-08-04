V novi številki Primorskih novic preberite

O novem predstavniku ožje Goriške v državnem svetu 19. avgusta ne bodo odločali volilci, temveč 22 elektorjev iz občin dvanajste volilne enote.

Slovensko morje letos “pridelalo” veliko morske cvetače

V slovenskem morju te dni plavajo morske cvetače, ki so letos posebej številčne. Čeprav niso nevarne, strokovnjaki opozarjajo, naj jih kopalci občudujejo le od daleč. Visoke temperature morja medtem povzročajo tudi pogin klapavic na slovenskih gojiščih.

V desetih letih so zbrali 330 pobud in izglasovali 125 projektov

Po februarskem uvodnem sestanku s predlagatelji pobud in predstavniki krajevnih skupnosti Občina Ajdovščina trenutno zaključuje še 17 izglasovanih pobud v okviru projekta Moja pobuda, ki bodo uresničene v letošnjem letu. V proračunu je zanje predvidenih 287.000 evrov.

V Kopru želijo z razpisom zagotoviti večjo dostopnost javnega prevoza

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za izbiro koncesionarja, ki bo skrbel za mestni linijski avtobusni prevoz. Razpis sledi obdobju, ko je trenutni koncesionar, podjetje Arriva, opravil delno posodobitev voznega parka, a se hkrati soočal tudi s pritožbami potnikov nad stanjem avtobusov.

Kdo je financiral rekordno kampanjo Anžeta Logarja?

Razkošna kampanja Demokratov Anžeta Logarja je uradno stala skoraj 600 tisoč evrov. A poročilo ne razkriva, kako so v stranki financirali večino tega zneska in kdo so bili njeni donatorji.

Gorski reševalci imajo v zadnjih dneh polne roke dela: kotalila se je 50 metrov, nato pa padla čez skalna roba

Čeprav imajo gorski reševalci običajno več reševalnih akcij ob koncih tedna, so imeli polne roke dela že na začetku tedna, ponekod so sočasno hiteli na več intervencij. Danes se je v dolini Zadnjice hudo poškodovala slovenska planinka. Tri mlade Italijane pa je na poti s Planine Blato do Planine Laz prestrašil trop volkov; tudi njim so priskočili na pomoč gorski reševalci in jih pospremili na varno.

Preprodajalsko združbo vodil že obsojeni slovenski šef

Videmski preiskovalci so v akciji Change the Music razkrinkali hudodelsko združbo in zasegli 35 kilogramov mamil. Po neuradnih informacijah naj bi jo vodil Elvis Livadić, slovenski državljan, ki je leta 2007 v Mariboru moškega do smrti zabodel s katano.

Slovenska dekleta po poti fantov

Mednarodna odbojkarska zveza (Fivb) je v zadnjem sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov.

Gospod Senica, pesnik Zlobec in družina Vižintin z bando na pohodu po Sloveniji

Skoraj četrt stoletja po zadnji televizijski oddaji se vrača TV Poper, ena najbolj prepoznavnih slovenskih satiričnih oddaj. Tokrat ne na televizijske zaslone, temveč na gledališki oder, kjer bodo ustvarjalci obudili znamenite like in jih postavili v današnji čas.