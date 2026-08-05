V novi številki Primorskih novic preberite

Estonski metal band, ki ne obstaja, znova na pohodu po Sloveniji

V zadnjih dneh so po slovenski Istri, Ljubljani in Celju znova opazili mladeniče, ki se predstavljajo kot člani estonskega metal benda Illumenium. Mimoidoče prosijo za podporo skupini in v zameno za prostovoljni prispevek ponujajo svoje CD-je. Zgodba se sliši povsem običajno, dokler ne ugotovimo, da naj bi bend pod različnimi imeni že več kot desetletje “koncertiral” po vsej Evropi, ne da bi ga kdorkoli videl na odru.

Divja bajta ponuja od kamenin in zelenih doživetij do vzgoje

S poletjem je Zavod za turizem Idrija obiskovalcem odprl lani dograjeno Divjo bajto. Ob vstopu v krajinski park Zgornja Idrijca ponuja doživetja v njem in spoznavanje Idrije in Geoparka pod zaščito Unesca. Razen ponedeljka je odprta vse dni v tednu. Ob nedeljah so dodali druženje ob mini tržnici z lokalnimi produkti. Zaradi odmevnih najdb je veliko zanimanja za prastare fosile.

Lov na ciplje izpred več kot pol stoletja na filmskem traku

Sonce se je še močno upiralo v debele stene nekdanjega skladišča soli Monfort, obiskovalce pa je minuli petek v dvorani te stavbe grelo še nekaj drugega; ko so gledali ljubiteljsko posnete prizore z velikega lova na ševole (ciplje) leta 1966, je na površje priplavalo veliko spominov.

Sežanska občina želi spodbuditi turizem tudi s posebnimi vavčerji

Na Krasu so letos uvedli sistem turističnih vavčerjev, s katerim želijo obiskovalce spodbuditi k odkrivanju kraških znamenitosti, kulturnih ustanov, doživetij in zgodb, ki oblikujejo prepoznavnost krajev.

Nick Cave je s svojo zasedbo The Bad Seeds uročil občinstvo Puljske arene

Nick Cave je stari znanec naše - za nekatere srednjeevropske za druge balkanske - regije. Občinstvo ga obožuje in naklonjenost ji vrača z rednimi koncertnimi obiski. Po turneji Wild God, na kateri je jeseni 2024 začaral občinstvo arene v Zagrebu, je z zasedbo Bad Seeds v torek (in domnevamo da tudi danes) z uspešnicami uročil zbrane v razprodani Puljski areni.

Poletno brezskrbnost na plažah tatovi hitro izkoristijo

Živahen utrip na portoroški plaži so danes popestrili policisti, ki so kopalce z nasveti spodbujali, naj poskrbijo za varnost svojih stvari. V vročih dneh se med kopalce pomešajo tudi tatovi, ki samo čakajo na priložnost in na odložene torbe brez nadzora. Kako ravnajo, da s plaže ne bi odšli slabe volje, je povedala mlada mamica iz Kamnika. S seboj na plažo vzamejo res malo denarja: “Le za kakšno pijačo ali morda sladoled. S seboj poskušamo vzeti tudi čim manj stvari, da smo lahko brezskrbno v morju.”

Je SDS začela uresničevati Jambrekov scenarij o “ustavni krizi”?

Ali najnovejši napad SDS na ustavno sodišče napoveduje, da bi lahko v Sloveniji že kmalu prišlo do “ustavne krize”, ki jo je kot orodje desnice pred mesecem dni napovedal Peter Jambrek?

Do sredine avgusta brez prave osvežitve

Na Primorskem bo tudi v prihodnjih dneh vztrajalo sončno in zelo vroče vreme. Temperature bodo večinoma okoli 35 stopinj Celzija, padavin pa po napovedih še najmanj deset dni ni pričakovati. Zaradi dolgotrajne suše ostaja velika tudi požarna ogroženost.

Bogati stric iz Amerike za prvoligaške sanje

Tabor je minulo sezono v drugi SNL sklenil s serijo sedmih zaporednih porazov, ki so se začeli nizati, ko je postalo bolj ali manj jasno, da je drugo mesto in s tem kvalifikacije za prvo ligo zanje nedosegljivo. Sezono je sklenil na petem mestu s 50 točkami. Pred novo sezono je jasno, da ima med četverico primorskih klubov največji proračun in tudi ambicije.