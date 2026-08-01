18-letnik nerodno padel v Sočo in ostal nezavesten
Kronika
1. 08. 2026, 10:14 , posodobljeno: 1. 08. 2026, 10:14
Včeraj nekaj po 15. uri je v Kanalu kopalec med skokom z mosta v reko Sočo nerodno padel in ostal nezavesten.
KANAL > Pomoč so mu najprej nudili kopalci, nato reševalci NMP Gorica, prvi posredovalci v občini Kanal, gasilci iz PGD Kanal in JZ GRD Nova Gorica. Reševalci so ga po prvi zdravstveni oskrbi prepeljali v šempetrsko bolnišnico.
Gre za 18-letnega fanta, doma iz okolice, po prvih podatkih se ni poškodoval.
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