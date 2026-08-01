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18-letnik nerodno padel v Sočo in ostal nezavesten

Kronika
1. 08. 2026, 10:14 , posodobljeno: 1. 08. 2026, 10:14

Včeraj nekaj po 15. uri je v Kanalu kopalec med skokom z mosta v reko Sočo nerodno padel in ostal nezavesten.

﻿Slovenija, Kanal ob SoÄŤi, 12.08.2024, 12. Avgust 2024 Ljudje se hladijo v reki SoÄŤi, narava, turizem, vroÄŤina, voda, hlajenje, vroÄŤinski val, Foto: Borut Ĺ˝ivuloviÄ‡/Bobo

Fotografija je arhivska.

Foto: Borut Živulović

KANAL > Pomoč so mu najprej nudili kopalci, nato reševalci NMP Gorica, prvi posredovalci v občini Kanal, gasilci iz PGD Kanal in JZ GRD Nova Gorica. Reševalci so ga po prvi zdravstveni oskrbi prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Gre za 18-letnega  fanta,  doma iz  okolice, po prvih  podatkih se ni poškodoval.

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