18-letnik nerodno padel v Sočo in ostal nezavesten

KANAL > Pomoč so mu najprej nudili kopalci, nato reševalci NMP Gorica, prvi posredovalci v občini Kanal, gasilci iz PGD Kanal in JZ GRD Nova Gorica. Reševalci so ga po prvi zdravstveni oskrbi prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Gre za 18-letnega fanta, doma iz okolice, po prvih podatkih se ni poškodoval.