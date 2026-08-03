21-letnik pri Bertokih divjal kar 169 km/h
Koprski policisti so imeli danes ponoči polne roke dela s tremi mladimi vozniki, ki se jim je nekam neznansko mudilo na cesti pri Bertokih. Kjer je sicer omejitev 90 km/h, je 24-letni voznik osebnega avtomobila peljal 156 km/h, 21-letnik 169 km/h, 47-letni pa 157 km/h. Zoper vse tri "težke noge" bodo policisti podali obdolžilni predlog.
PRIMORSKA • V Portorožu je nekdo državljanoma Avstrije ukradel nahrbtnik in torbico z denarnico, dokumenti, gotovino, kreditnimi karticami in mobilnim telefonom. Pri pregledu okolice so policisti našli obe torbi, vendar brez denarnice.
Izginil je baker
V Hrpeljah je nekdo vlomil v poslovni objekt, iz katerega je odnesel več kosov ročnega orodja in baker. Škoda se še ugotavlja.
Pijan za volanom
Ob 22. uri so v Kopru kontrolirali 63-letnega voznika osebnega avtomobila. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ker pa ga zaradi zdravstvenih težav ni mogel opraviti, so mu odredili še strokovni pregled. To je odločno odklonil. Zdravnik je ocenil, da je oseba vidno pod vplivom alkohola. Odredili so mu pridržanje, podan bo obdolžilni predlog.
Vlomili v hišo
V Izoli so vlomili v hišo, pregledali prostore in ukradli zlatnino.