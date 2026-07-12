Alkohol, pretepi in razgrajanje zaznamovali konec tedna v Portorožu

PRIMORSKA • V nedeljo malo pred 2. uro zjutraj je policija prejela prijavo avstrijskega državljana, ki je bil po navedbah policije močno pod vplivom alkohola. Povedal je, da sta se mu na mopedu približali dve osebi, ena ga je brcnila, druga pa mu iz žepa iztrgala denarnico z dokumenti in gotovino. Policisti okoliščine domnevnega ropa še preverjajo, po končanem postopku pa bodo ustrezno ukrepali.

Približno ob istem času so morali policisti posredovati tudi v enem od portoroških lokalov. Po prvih ugotovitvah je 31-letnica plesala na odru, varnostnik pa jo je odstranil, ker ni upoštevala njegovih navodil. Ženska je varnostnika žalila in zmerjala, z neprimernim vedenjem pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov, zato so ji odredili pridržanje.

Le pol ure pozneje so policisti obravnavali še prometno nesrečo v Luciji. Po prijavi občanke, ki je slišala močan trk, so na kraju našli 25-letnega moškega, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Ta je zanikal, da bi vozil avtomobil. Alkotest je pokazal 0,81 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, hitri test na prepovedane droge pa je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled. Ogled kraja je pokazal, da je za zdaj še neznani voznik vozil iz smeri Lucije proti Portorožu, pri čemer je zaradi neprilagojene hitrosti najprej dvakrat trčil v obcestni zid, nato pa še v parkiran avtomobil, kjer se je vožnja končala. Policisti še ugotavljajo, kdo je sedel za volanom, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje in zaradi groženj policistom med postopkom tudi sum kaznivega dejanja grožnje.