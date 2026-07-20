Alkohola je bilo preveč, cesta pa je bila preozka
Poročila policistov o dogajanju v zadnjih dneh na primorskih cestah so znova zaskrbljujoča in potrjujejo, da marsikateri voznik ali voznica še vedno ne upošteva osnovnega pravila varne vožnje, torej da alkohol ne sodi za volan ali krmilo dvokolesnika. Enako seveda velja tudi za druge nedovoljene substance.
V noči na nedeljo so policisti obravnavali več nesreč, ki so se zgodile od Idrije do Pirana. V nedeljo okoli 1.40 je 30-letni voznik z avtom znamke BMW peljal od Godoviča proti Idriji, v ovinku blizu križišča za Jelični Vrh pa ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo s ceste. V nesreči se je lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti so mu še pred tem odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal vzrok za nezanesljivo vožnjo - 30-letnik je imel 0,72 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,52 promila).
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