Alkohola je bilo preveč, cesta pa je bila preozka

Pijani voznik je med vožnjo proti piranskemu pokopališču podrl več količkov ob pločniku.

V noči na nedeljo so policisti obravnavali več nesreč, ki so se zgodile od Idrije do Pirana. V nedeljo okoli 1.40 je 30-letni voznik z avtom znamke BMW peljal od Godoviča proti Idriji, v ovinku blizu križišča za Jelični Vrh pa ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo s ceste. V nesreči se je lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti so mu še pred tem odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal vzrok za nezanesljivo vožnjo - 30-letnik je imel 0,72 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,52 promila).