Avto je po trku v drevo zagorel, Italijan napihal več kot dva promila

PRIMORSKA • Novogoriške policiste, gasilce in reševalce so včeraj zjutraj, nekaj minut pred osmo uro, obvestili o nesreči, ki se je zgodila pri Desklah, kjer je avto obstal nad strugo Soče. Na srečo se je nesreča, kot kaže, končala brez hujših poškodb, voznica in njena sopotnika so imeli kljub vsemu veliko sreče v nesreči. Na novogoriški policijski upravi so pojasnili, da se je nesreča zgodila, ko je 23-letna voznica z avtom pripeljala iz Deskel čez most nad Sočo in zavijala levo proti vasi Ložice.

Z avtom obstali nad Sočo

Kmalu zatem jo je z vozilom zaneslo s ceste, tako da je avto zdrsnil proti strugi Soče. Obstal je 35 metrov pod cesto, nad reko. V avtomobilu sta bila z voznico še 20-letna sopotnica in 37-letni sopotnik, ki sta sedela na zadnjih sedežih. Novogoriški poklicni gasilci so zavarovali prizorišče nesreče ter nato z vrvno tehniko nudili pomoč policistom pri ogledu vozila. Reševalci so trojico odpeljali v šempetrsko bolnišnico, utrpeli naj bi lažje poškodbe. Avto pa je povsem uničen.

Pravi odgovor o vzroku nesreče so policisti dobili, ko so preverili mladenkine vozniške sposobnosti z alkotestom. Napihala je 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,7 promila). O nesreči so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Ugotovili so še, da 23-letna voznica nima vozniškega dovoljenja.

Tržačan napihal več kot dva promila

V soboto zvečer je z avtom pošteno premetavalo tudi mladega voznika iz Trsta. Z avtom je ob 19.20 peljal od Ospa proti Gabrovici, med vožnjo je zapeljal v levo in zadel v obcestni jašek. Vozilo je zatem dvignilo in odneslo na travnik, tam pa je trčil v drevo. Po tem je avto zagorel. Italijanu je takoj prisebno priskočila na pomoč ženska, ki je bila v bližini in z gasilnim aparatom pogasila požar. Policisti so 22-letnemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da je imel 1,02 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (2,15 promila). Poškodovanega voznika so odpeljali v bolnišnico, policisti bodo proti njemu spisali obdolžilni predlog.

Grozil policistu

V noči na nedeljo pa so policisti dobili obvestilo o prometni nesreči v Luciji. Občanko je ob 2.30 zdramil močan pok. Ko so policisti prišli na prizorišče nesreče, je bil tam 25-letnik, ki je bil že na prvi pogled močno pijan, hkrati pa je trdil, da avta ni vozil on. Policisti so ga preizkusili z alkotestom, napihal je 0,81 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pozitiven pa je bil tudi hitri test na droge, zato so mu odredili še strokovni pregled.

Okoliščine so policisti včeraj še preverjali, preiskujejo sum nevarne vožnje. Mladenič pa si je s svojim obnašanjem nakopal še dodatne težave, saj je med postopkom grozil policistom. Nesreča se je zgodila, ko je za zdaj še neznani voznik peljal avto iz Lucije proti Portorožu. V blagem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, začelo ga je zanašati, tako da je trčil v zid, nazadnje pa še v parkiran avto, kjer se je ustavil.