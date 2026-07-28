Avtobus zapeljal s ceste, več poškodovanih, dva so odpeljali s helikopterjem

TOLMIN • Nesreča se je zgodila ob 7.39, ko je 35-letni voznik z avtobusom peljal iz tolminske smeri proti Kobaridu in je v blagem levem ovinku zapeljal s ceste. Na avtobusu je bilo sedem potnikov. Po prvih podatkih se je 35-letni voznik avtobusa huje poškodoval, prav tako ena od potnic.

Po oskrbi na kraju nesreče so voznika z vojaškim helikopterjem, potnico pa s policijskim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Še štirje potniki so se lažje poškodovali, z reševalnimi vozili so jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Dva potnika se v nesreči nista poškodovala.

Cesta je bila nekaj časa zaprta za promet, ta trenutno poteka izmenično enosmerno. Na kraju nesreče je poleg policistov posredovalo več gasilcev in reševalcev. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče bodo z novogoriške policijske uprave sporočili kasneje.