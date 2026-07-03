Bač pri Materiji: z avtom naravnost v drevo

BAČ PRI MATERIJI > Na cesti od Kozine proti Obrovu je včeraj okoli osme ure močno počilo. Devetindvajsetletni voznik iz Divače, je z avtom peljal proti Markovščini in trčil v drevo. Menda naj bi se izogibal divjadi. Po trku je ostal v vozilu. Na kraj nesreče so prihiteli gasilci PGD Materija, ki so zavarovali območje in vozniku nudili pomoč, nato pa pomagali sežanskim reševalcem. Ti so voznika z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe. Po ugotovitvah policistov se je nesreča zgodila zaradi vožnje preblizu desnemu robu cestišča. Gasilci so s tehničnim posegom avto umaknili s ceste, ki je bila zaradi nesreče eno uro zaprta za promet.

Foto: Pgd Materija